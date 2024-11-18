المؤبد لطباخ وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد، لطباخ، وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، لاتجاره في الهيروين والحشيش وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

السجن المؤبد لطباخ لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بجنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35373 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3327 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمود ط م"، 25 سنة، طباخ، مقيم الجبل الأصفر، مركز الخانكة، لأنه في يوم 9 / 12 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" و"حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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