السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

اليوم، ثاني جلسات محاكمة 41 متهما بالتخطيط لاستهداف محكمة مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم السبت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بـ محكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًّا بلجان العمليات النوعية بالنزهة، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.

 

وأمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.  

 

المتهمون تولوا قيادة جماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

خططوا لتنفيذ عمليات اعتداء على القضاة وأفراد الشرطة والجيش 

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما وجهت النيابة الي المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وأمدوها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.


وأشار أمر الإحالة الي أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.

 

وارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة الجنايات لجان العمليات النوعية بالنزهة تفجير مكتب بريد النزهة تفجير محكمة مصر الجديدة

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