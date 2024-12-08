الأحد 08 ديسمبر 2024
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تأجيل محاكمة سائق و3 من أبنائه لاتهامهم بقتل شخص في القليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة سائق و3 من أبنائه، لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل شقيقه وزوجته لخلافات بينهما فى قرية الأحرار بمركز طوخ فى محافظة القليوبية، لجلسة يوم 15 يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

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تأجيل محاكمة سائق و3 من أبنائه بالقليوبية 


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 12692 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1745 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 12 / 4 / 2024.

احالت النيابة العامة كل من: "محمد ج.م" 26 سنة الفكهاني، و"  مصطفي ج.م" سائق، و" جمال م.ع" 56 سنة سائق، و" محمود ج.م" 20 سنة مزارع وجميعهم مقيمين جزيرة الاحرار - مركز طوخ القليوبية.

معاقبة متهمين بالقتل العمد بالقليوبية 
قتلوا المجنى عليه " نادر عيد عبد العليم عبد الستار" - عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه - بباعث الإنتقام على إثر خلافات سابقة جمعتهم وعلى إثر مشادة دارت بين المتهم الأول وشقيق المتوفي الي رحمة مولاه | سرعان ما تم فضها: وتنفيذًا لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عز المهم توجه الى باقي المتهمين وأعدوا لذلك الغرض أداوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شوم" وتوجهوا صوب المكان الذي ايقنوا تواجده فيه وما ان ظفروا به حتى تكاتلوا عليه ومكنوا المتهم الأول بأن كال له ضربه بالأداة انفه البيان استقرت براسه قاصدين ازهاق روحه، فأحدثوا به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة مشهرين الأدوات احرازهم للشد من ازره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات بالقليوبية.

وقد اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي انهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر:

شرعوا في قتل المجنى عليهما " باسم عبد عبد العليم عبد الستار"، شقيق المتوفى، و"هاجر فريد توفيق محمد" - زوجة المتوفي الى رحمة مولاه عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما بباعث الإنتقام على إثر خلافات سابقة جمعتهم وعلى إثر مشادة دارت بين المتهم الأول والمجني عليه الأول سرعان ما تم فضها: وتنفيذًا لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عز المهم توجه الي باقي المتهمين وأعدوا لذلك الغرض أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص شوم" وتوجهوا صوب المكان الذي ايقلوا تواجدهم فيه وما ان ظفروا به حتى تكاتلوا عليهما ومكنا المتهم الأول والثاني بأن كالا للمجني عليهما عدة ضربات بالأدوات انفة البيان استقرت برأس المجني عليه الأول وساق المجني عليها الثانية محدثين اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفق قاصدين ازهاق روحهما، حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الجريمة مشهرين الأدوات احرازهم للشد من ازرهما الا انه قد خاب الر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه الأول بالعلاج وتدخل الأهالي الزود عن الثانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حازوا وأحرزوا أدوات "عصي شوم" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مهني على النحو المبين بالتحقيقات.

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المستشار السيد هاشم الصادق جنايات بنها محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية

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