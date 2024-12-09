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حوادث

ضبط سيدة وعاطلين أجبروا شابًا على توقيع إيصالات أمانة بالسلام

ضبط سيدة وعاطلين
ضبط سيدة وعاطلين تعدوا على شاب

ألقت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة  القبض على سيدة وعاطلين  لقيامهم بالتعدى على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالسلام.
 


تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاطل بتضرره من عاطلين وسيدة “لهم معلومات جنائية”،  مقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة وتصويره أثناء التعدى عليه بالسب لوجود خلافات عائلية بينهم.

 

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وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها  فرد خرطوش وعدد من الطلقات،  سلاح أبيض.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، لسابقة قيام المُبلغ بالإستيلاء على مبلغ مالى أثناء زيارته لهم بمسكنهم، وتم بإرشادهم ضبط 4 إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحوى مقطع فيديو حال قيامهم بالتعدى على المجنى عليه،  وبمواجهته بما جاء بأقوالهم أنكرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة قسم شرطة السلام ثان مديرية أمن القاهرة

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