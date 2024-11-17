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المشدد 10 سنوات لعاملين بتهمة اختطاف شاب وطلب فدية بالقليوبية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المشدد 10 سنوات لعاملين باختطاف شاب وطلب فدية، ألا وهو ارجاع التوكتوك الخاص بهم، بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية.

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صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.


الإحالة الى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين "حسن.ا.ح" ٣١ سنة - عامل، و"محمود.ح.م" - ٣٤ سنة - عامل في القضية رقم ٣٤٠١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم ١۸۷۲ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٥/٥ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية خطفوا وآخرين مجهولين المجنى عليه محمود رضا أحمد كرهًا عنه، وكان ذلك مصحوبًا بطلب فديه إلا وهو إرجاع الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات "توك توك" لهم على النحو المبين بالأوراق.

استطرد أمر الإحالة أن المتهمين احتجزوا وآخرين مجهولين المجنى عليه محمود رضا أحمد بدون أمر من أحد الحكام المختصين بان قيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين معلومة لديهم سلفا متعدين عليه بالضرب والتعذيب فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي على النحو المبين بالأوراق.

بلاغ وضبط المتهمين 
كانت ورد بلاغ الي ملازم أول فؤاد السيد فؤاد كوش معاون مباحث قسم قليوب، من شقيق المجنى عليه وأبلغ بخطف شقيقه من قبل مجهولين وأصطحبوه لمنطقة السلام وذلك لقيام شقيقه بسرقة دراجة نارية بتوصل تحرياته السرية إلى صحة ما جاء بأقوال المجنى عليه.

 

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