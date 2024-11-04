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حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة اختطاف جامع خردة وطلب فدية بروض الفرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عامل متهم باختطاف جامع خردة بمنطقة روض الفرج وطلب فدية مالية، للمحاكمة الجنائية.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق- مقيم بمحافظة البحيرة) باختطاف ابنه (جامع خردة "له معلومات جنائية")، وتلقيه اتصالًا هاتفيًّا من أحد الأشخاص، وطلب مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه لقيامه بسرقة بعض محتويات الخردة من الجراج خاصته بدائرة القسم، وطلب تحويل المبلغ على رقم هاتف محمول "محدد".
وبإجراء التحريات، تم تحديد مكان الجراج "كائن بدائرة القسم"، وضبط مرتكب الواقعة (عامل بالجراج - مقيم بدائرة القسم)، وبصحبته المختطف.
وبمواجهته، أقر بأنه حال تواجده بالجراج محل عمله، فوجئ بمحاولة المجنى عليه سرقته، وقام بالإمساك به والاتصال بوالده لمساومته على مبلغ مالى نظير تسليمه، وبمناقشة المختطف أيد ذلك.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة
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