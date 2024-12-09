الاستعلام عن حالة 4 مصابين في حادث انقلاب أتوبيس بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب أتوبيس ميني باص بالتجمع الأول، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.





انقلاب أتوبيس بالتجمع الأول

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام محطة وقود بمنطقة الرحاب بنطاق دائرة القسم التجمع الأول.



وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص إصابة 4 أشخاص فيما نجا باقي مستقلي الأتوبيس.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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