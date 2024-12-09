حبس سائق بتهمة صدم شخص مما أسفر عن مصرعه بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سائق، صدم شخصًا بسيارته أثناء عبوره الطريق مما أسفر عن مصرعه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

مصرع شخص في حادث بالقاهرة

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى فى القاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وانتقلت سيارة وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص أثناء عبوره الطريق مما أدى إلى مصرعه.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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