إصابة 4 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالتجمع الأول

أخبار الحوادث اليوم: النيابة عن سفاح الغربية: أدمن معاشرة النساء وانساق وراء شهواته.. تطور جديد بقضية رشوة مياه أسوان.. حفظ التحقيق في اتهام كهربا بإصدار شيك بدون رصيد