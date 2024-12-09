الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يتعرض للعنصرية في فرنسا (تفاصيل)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تصدر  الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن أن زميله محمد صلاح تعرض للعنصرية في العاصمة الفرنسية باريس.
وتحدث كوناتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية عن العنصرية والتمييز في  فرنسا، مستشهدًا بموقف حدث لزميله صلاح.


وقال كوناتي في تصريحاته:”في أحد الأيام، جاء صلاح إلى باريس، وفي المطار، لم يكن الناس يعرفون من هو.. وفي أحد المتاجر، تحدث إليه الموظفون بلهجة… دعنا نقول إنها لهجة تمييزية”.

وأردف: ”محمد صلاح شخص صبور للغاية.. في مثل هذا النوع من المواقف، لا يتفاعل.. إنه يعرف قيمته وقد تقبل العالم الذي نعيش فيه”.

 

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل.

عرض ليفربول لتجديد عقد صلاح

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فقد قدم ليفربول عرضًا رسميًّا لـ صلاح لتجديد تعاقده مع الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن هذا لا يعني توصل الطرفين لاتفاق، ومن المتوقع أن تأخذ المفاوضات بعضًا من الوقت.

وأشارت إلى أن ليفربول قدم عروضا للثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وكان صلاح قد كشف عن مروره بحالة من الإحباط، نظرًا لعدم تلقيه عرضًا للتجديد.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج، برصيد 13 هدفًا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح النرويجي إيرلينج هالاند الكسندر ارنولد فيرجيل فان دايك مانشستر سيتي يرلينج هالاند

مواد متعلقة

الأهلي يتصدر ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق مباريات اليوم

السعودي محمد الرشيدي يدخل التاريخ من بوابة الدوري اليوناني

برعاية أبوريدة..جراحة عاجلة لإنقاذ اتحاد الكرة.. المشاهد المحذوفة في أزمة الحكام.. وخطة تطوير اللجنة الفنية بالجبلاية.. وعد جديد لإنهاء أزمة التوأم وحجازي

مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

الأهلي يفلت بتعادل سلبي أمام أورلاندو بايرتس في الشوط الأول

استمرار التعادل السلبي بين الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

نتيجة مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بعد مرور 15 دقيقة

وائل جمعة: "لا نقدس اللاعبين زي أندية تانية واللي بيدلع بنستبعده"

الأكثر قراءة

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

تفاجأ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة

ساويرس يكشف مستقبل الذهب عالميًّا في ظل الاضطرابات الدولية

ساويرس: من يحارب السوق السوداء دائما يفشل

محمد صلاح يتعرض للعنصرية في فرنسا (تفاصيل)

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

منوعات

المزيد

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

سعر السكر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية