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أخبار مصر

تخفيضات كبيرة على السلع بسوق اليوم الواحد في العمرانية (فيديو وصور)

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
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 شهد اليوم افتتاح سوق اليوم الواحد الجديد بشارع ساقية مكي بمنطقة العمرانية بالجيزة، وهو ثاني أسواق اليوم الواحد التي تم افتتاحها بمحافظة الجيزة بعد سوق إمبابة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

 وشارك في افتتاح السوق عدد كبير من المواطنين الذين توافدوا للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تصل إلى 30% على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات، والتي تشمل  المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وغيرها.

 

توفير السلع بأسعار مخفضة

 ويهدف سوق اليوم الواحد إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار تنافسية، وذلك من خلال مشاركة 50 شركة من القطاعين العام والخاص، والتي تقدم منتجاتها بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية. 

 وأكد  المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن السوق يهدف إلى تغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتوفير منصة للتسويق المباشر بين المنتجين والمستهلكين، مما يساهم في تقليل تكاليف التسويق، وبالتالي انعكاس ذلك إيجابًا على أسعار السلع.

أوقات العمل بسوق اليوم الواحد

 ويفتح سوق اليوم الواحد أبوابه من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وسيستمر العمل به بشكل دوري لتلبية احتياجات المواطنين.

التوسع في أسواق اليوم الواحد

 ويأتي افتتاح هذا السوق في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع نطاق أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.

وأعرب المواطنون بمحافظة الجيزة عن سعادتهم بافتتاح هذا السوق، مؤكدين أنه يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية، ويمنحهم فرصة لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

 

 

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