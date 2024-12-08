الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تحويل مدير مدرسة بالجيزة للتحقيق لبيعه مأكولات مجهولة المصدر بالكانتين

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

قرر سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحويل مدير مدرسة الوحدة المحلية بالمرازيق التابعة لإدارة البدرشين التعليمية إلى الشئون القانونية بسبب تدني مستوى النظافة، وبيع مأكولات مجهولة المصدر داخل الجمعية التعاونية، وعدم وجود دفتر متابعة، والتقصير في تفعيل سجل القرائية رقم 26.

 

إجراءات عاجلة من مدير تعليم الجيزة

كما أمر مدير تعليم الجيزة بتوجيه لجنة خاصة لتنفيذ نظافة شاملة للمدرسة، مع توثيق الأعمال بالصور وإرسالها لمكتب وكيل الوزارة كدليل على التنفيذ الفوري.

وقرر عطية أيضا تحويل معلمة العلوم  بمدرسة المرازيق الإعدادية المشتركة للشئون القانونية بعد ثبوت إعطائها دروسًا خصوصية رغم توقيعها على إقرار بعدم ذلك.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدير المدرسة بالاهتمام بالنظافة العامة، وتعليق العلم والقسم واللوائح داخل الفصول، بحضور مدير عام الإدارة.

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