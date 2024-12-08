محافظ القليوبية يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية في احتفالات مديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وهيئة الشبان العالمية بالمحافظة باليوم العالمى لذوى الهمم، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات بهيئة الشبان العالمية وذلك احتفالًا بقدرات طلاب مدارس التربية الخاصة، سواء في التعليم الفكري أو مدارس الصم أو مدارس النور للمكفوفين أو الجمعيات الأهلية.

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بالقليوبية

جاء ذلك بحضور النائب اسامة فتحي عضو مجلس النواب والدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر رئيس مجلس ومدينه بنها واميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور وليد الفرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ،مصطفى فرج رئيس مجلس إدارة الشبان العالمية وعدد من القيادات التنفيذية.



‏بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم مما أضاف بُعدًا روحيًا وثقافيًا للحفل، كما يتضمن الاحتفال فقرات أعدها موهوبون من ذوي الهمم بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والشباب والرياضة لإبراز مواهبهم الفنية.

ورشة عمل ومعارض الأطفال ذوى الهمم وأسرهم في احتفالية ذوي الهمم بالقليوبية

ثم تفقد ورشة عمل ومعارض الأطفال ذوى الهمم وأسرهم ممثلى المدارس الفكرية والصم والمكفوفين بالمحافظة ومدارس الدمج، حيث أشاد المحافظ بجودة المعروضات والابتكارات فى طريقة العرض.

وفي الختام وجه محافظ القليوبية كلمة لأولياء الأمور كونوا عونًا وسندًا لأبنائكم من ذوي الهمم، افتخروا بهم وامنحوهم الدعم والثقة، بفضل جهودكم وتكاتفنا كمجتمع واحد، ننجح معًا ونحقق بيئة لا تعرف التمييز، تقدر التنوع وتمنح الفرص لكل فردًا ليزدهر ويبدع.

احتفالية اليوم العالمي لذوى الهمم



كما أضاف "عطية "، أن اليوم العالمي لذوى الهمم يأتي في إطار دعم حقوق الأشخاص ذوي الهمم ورفع الوعي المجتمعي بشأن قضاياهم، وتأكيدًا على أهمية دمجهم في المجتمع وتوفير بيئة داعمة لهم، مؤكدًا على مواصلة العمل مع الوزارات والهيئات المختلفة، لإطلاق مبادرات وبرامج تهدف إلى تمكين ذوي الهمم، لضمان حياة كريمة ومستقبل مشرق لهم.



أكَّد محافظ القليوبية حرص المحافظة على دعم ذوى الهمم في المجتمع والعمل على تيسير سبل الحياة لهم من خلال توفير الخدمات الملائمة، لافتًا أن القيادة السياسية "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي" يولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الهمم، من خلال تنفيذ سياسات ومبادرات تهدف إلى ضمان حقوقهم وتحسين جودة حياتهم.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالقليوبية

يذكر أن اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة يوافق 3 ديسمبر من كل عام، حيث أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم الخاص في عام 1992 ويتم الاحتفال به كل عام من خلال فعاليات توعوية في جميع أنحاء العالم، وكان قد خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لأصحاب الهمم وأيضا القانون 10 لسنة 2018 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم بالإضافة للحقوق السياسية من خلال اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة فى مجلسي النواب والشيوخ طبقا للدستور.

وأوضحت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية ان مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري أحد أهم المبادرات الرئاسية في مجال التنمية البشرية والتي تعمل علي الارتقاء بالمواطن، توفير كافة الخدمات الاجتماعية والمجتمعية لتحسين الحياة وأضافت إن المبادرة الجديدة وفعاليات اليوم تسعي إلي مد الحماية الاجتماعية لأبنائنا من ذوي الهمم، داعية كافة أطراف المجتمع المعنية للمشاركة في المبادرة والرابطة.

رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان بالقليوبية، إعلان أول رابطة لرعاية ذوي الهمم بين مؤسسات المجتمع المدني

وقال مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان بالقليوبية: إن الفعاليات تأتي ضمن المبادرة الرئاسية بداية في اطار محور بناء الإنسان والاهتمام بذوي الهمم، مشيرا إلى أن الفاعليات شملت النواحي النفسية والتربوية للأطفال وأسرهم للوقوف علي أهم التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلي اكتشاف المواهب في النواحي الإعلامية والفنية والتربية الرياضية والموسيقية من خلال ورش عمل وتوفير بيئة عمل مشجعة وداعمة لهم تسهل عليهم بالإضافة الي تطويع المباني التابعة للهيئة لتكون ملائمة لذوي الهمم بالاضافة الي فتح باب مسابقة للمشروعات التي ينتجها اقرانهم من الطلاب لخدمة أشقائهم من ذوي الهمم،

يذكر أن هيئة الشبان العالمية دشنت بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية برئاسة أميمة رفعت وكيل الوزارة، مبادرة "انت قدها" لرعاية ذوي الهمم، والتي انطلقت بعدد من الفعاليات لدعم أبناء الهيئة من ذوي الهمم.

استمرت حتي انطلاق الاحتفالية الكبري باليوم العالمي لذوي الإعاقة اليوم ، وشهدت عددا من الفقرات من ضمنها إعلان أول رابطة لرعاية ذوي الهمم بين مؤسسات المجتمع المدني بالقليوبية.

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