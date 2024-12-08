أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حصول طلاب الجامعة على 20 ميدالية متنوعة شملت 8 ذهبيات، 6 فضيات و6 برونزيات فى بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة بمشاركة 24 جامعة والمقامة بمدينة الإسكندرية.

جامعة بنها تحصد 20 ميدالية فى بطولة البارالمبية للجامعات المصرية



وهنأ " الجيزاوي " طلاب الجامعة الفائزين فى فعاليات بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة، مؤكدا حرص جامعة بنها علي دمج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير كافة الدعم لهم للمشاركة فى الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة.

في وقت سابق أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، قد أعلن نتيجة اصداره الرابع لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2024، وأن جامعة بنها قد جاءت بالفئة الـ(81-90) ضمن 238 جامعة ومؤسسة تعليمية في 16 دولة عربية، الذي تم تصنيفهم في هذا الإصدار، كما جاءت الجامعة محليًا المركز الـ(11) مع جامعة كفر الشيخ، على مستوى 42 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

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