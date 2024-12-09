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رياضة

دوري أبطال أوروبا، تاريخ مواجهات فليك ضد دورتموند بشرة خير لبرشلونة

هانز فليك
هانز فليك

كشفت تقارير صحفية أن فريق برشلونة، يعتمد على تاريخ مدربه الألماني هانز فليك، من أجل الفوز على بوروسيا دورتموند، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد سبق وأن التقى فليك مع دورتموند، عندما كان مدربًا لبايرن ميونخ، ونجح في الفوز عليه في كل المواجهات بنسبة نجاح 100%.

وفي هذه المباريات الخمس، سجل بايرن ميونخ مع هانز فليك، أمام بوروسيا دورتموند، 15 هدفًا وتلقى 6 أهداف.

تاريخ مواجهات فليك أمام بوروسيا دورتموند 

وجاءت المباراة الأولى بتاريخ 9 نوفمبر 2019، حيث لم يكن لدى فليك، الوقت الكافي للتأقلم قبل لقاء دورتموند، لأن المدرب استهل مشواره مع البافاري بالفوز 2-0 على أولمبياكوس بدوري الأبطال، وبعد 3 أيام حقق انتصارًا كبيرًا على دورتموند بنتيجة 4-0.

وفي 26 مايو 2020، خاض فليك، مواجهته الثانية ضد دورتموند، وفاز خلالها بهدف واحد لكيميتش، ليحقق فوزه الأول في زيارته الأولى لملعب سيجنال إيدونا بارك.

وفي 30 سبتمبر 2020، كانت المباراة الأولى التي جمعت بين ليفاندوفسكي وهالاند، وانتهت بفوز فريق فليك 3-2، وتحقيق لقب السوبر الألماني، ولم يسجل البولندي، بينما أحرز النرويجي هدفًا.

وجاءت آخر زيارة لفليك إلى ملعب دورتموند في 7 نوفمبر 2020، عندما فاز فريقه 3-2، حيث سجل ألابا وليفاندوفسكي وساني لبايرن، فيما سجل رويس وهالاند لصالح دورتموند.

وحدثت آخر مواجهات فليك ضد دورتموند في 6 مارس 2021، حيث قاد ليفاندوفسكي، البافاري، للفوز بهاتريك قلبت تأخرهم بهدفين سجلهما هالاند، إلى الانتصار بنتيجة 4-2.

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