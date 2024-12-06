فليك يرفض التعليق على مونديال الأندية لهذا السبب

أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، أنه يركز دائمًا على فريقه، رافضًا التعليق على بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الصيف بالولايات المتحدة.

وأجريت قرعة البطولة أمس الخميس، حيث يغيب البارسا عن المشاركة في البطولة، بينما يتواجد كل من ريال مدريد، وأتلتيكو من إسبانيا.

وقال فليك خلال تصريحات صحفية اليوم: "ليس لدي رأي عن مونديال الأندية، نحن لسنا في البطولة ولا يمكنني تغييرها، أركز دائما على فريقي".



وأضاف: "في نهاية الموسم سأفكر في لاعبي فريقي، سيكون لديهم الكثير من العمل، وربما يكون من الجيد لهم أن يكون لديهم موسم تحضيري جيد، سيكون جيدا لإعدادهم".

برشلونة ضد ريال بيتيس

وتابع الألماني "ريال بيتيس فريق جيد جدا ويضم لاعبين من ذوي الخبرة، إنهم قادرون على الضغط للأمام، هذا أسلوبهم. علينا أن نكون حذرين ونركز على لعبتنا، هم يعرفون كيف يلعبون بالكرة".

وأضاف الفرق التي يدربها بيليجريني تتمتع دائما بأسلوب خاص، فهي تحب اللعب بالكرة، لقد كان لاعبا متمرسًا، وهو مدرب متمرس وليس من السهل على الفرق أن تلعب ضده".

وحذر فليك فريقه من أنه لا يجب عليه النوم بعد الفوز على مايوركا، وقال: "كل مباراة تبدأ من الصفر، ويتعين علينا أن نتحلى بنفس العقلية التي لعبنا بها في مايوركا".

وزاد "من المهم جدا أن يلعب الفريق بهذه الطريقة، وبثقة، وأن نؤمن بقوتنا، وهذا ما يحتاجه الفريق".

وعن مواجهة فيتور روكي، لاعب الفريق المعار لبيتس، علق فليك "أؤمن بلاعبي، كل الفرق لديها لاعبون جيدون وعليك أن تكون مركزا، بالطبع هو موجود في بيتيس، تحدثت معه وشعرت أنه غير سعيد، لذلك أعتقد أنه كان صحيحا أن يبدأ في فريق آخر".

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