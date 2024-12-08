الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يجهز استئنافا على قرار طرد فليك ضد ريال بيتيس

هانز فليك
هانز فليك

يجهز مسئولو برشلونة الإسباني، لتقديم استئناف على قرار طرد الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق، خلال مباراة الأمس أمام ريال بيتيس، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وحصل هانز فليك على بطاقة حمراء، بعد احتساب ضربة الجزاء لصالح ريال بيتيس، خلال المباراة، حيث سجل مونييز رويز، حكم المباراة في تقريره: "لقد تم طرد فليك بسبب خروجه من المنطقة الفنية وهو يصرخ ويلوح احتجاجًا على أحد قراراتي".

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة سيتقدم باستئناف على البطاقة الحمراء التي عوقب بها هانز فليك، حيث يرى مسئولوالنادي الكتالوني أنها غير عادلة ويريد أيضًا أن يتواجد مدربه على مقاعد البدلاء في المباريات المتبقية.

ومن المنتظر أن يغيب فليك عن مباريات برشلونة أمام ليجانيس وأتلتيكو مدريد بمنافسات الدوري الإسباني.

 

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني 

وتعادل برشلونة مع نظيره ريال بيتيس بنتيجة 2-2 في  المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "بينتو فيامارين" ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني. 

وسجل هدفي  برشلونة اللاعب ليفاندوفسكي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول وفيران توريس في الدقيقة 82.  
 بينما سجل هدفي ريال بيتيس لو سيلسو واساني ديار في الدقيقة 68 و4+90.

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة، تشكيل فريقه أمام نظيره ريال بيتيس في المباراة المقرر أن تجمع بينهما أمس السبت، ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "بينتو فيامارين".

تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

 

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا، تشيزني، أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجيز، هيكتور فورت.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، كاسادو، داني أولمو، بابلو توري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال، باو فيكتور، فيران توريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة نادي برشلونة هانز فليك الدوري الإسباني ريال بيتيس برشلونة وريال بيتيس ريال بيتيس ضد برشلونة

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، أزمة بسبب موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا المؤجلة

فليك يرفض التعليق على مونديال الأندية لهذا السبب

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية (فيديو)

جوميز: الزمالك يستحق الخروج بنقطة أمام إنيمبا وهذا سبب استبدال بنتايك

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

تفسير رؤية المطار في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية