محافظ أسيوط يتفقد مراحل مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم بتكلفة 33 مليون جنيه



تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الأعمال الجارية في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات الغنايم بتكلفة 33 مليون جنيه للاطمئنان على مراحل العمل ونسب التنفيذ ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.



جاء ذلك بحضور المهندس عصام عبد الظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الغنايم، والمهندسة ومنى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بأسيوط.

تنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات (الغنايم/ أسيوط)



استمع المحافظ من المهندس المقيم لمراحل العمل وتنفيذ مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات (الغنايم/ أسيوط) والجاري إنشاؤه على مساحة حوالي ١٤٠٠ متر تقريبًا والتي وصلت نسبة الأعمال فيه 95% حيث جاري نهو التشطيبات والأعمال النهائية للمحلات التجارية والوحدات الإدارية الملحقة بجانب الموقف والتي سيتم طرحها للإيجار عقب الإنتهاء من تنفيذ المشروع فضلًا عن الإنتهاء من أعمال التوسعات الجديدة للموقع وتنظيم مداخله ومخارجه.

الإنتهاء من توصيل المرافق بالموقف



ووجه المحافظ بضرورة الإنتهاء من توصيل المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن تمهيدًا لافتتاحه في أقرب وقت ممكن مؤكدًا على متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها مشيرًا إلى أهمية مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية لتشغيله وتحقيق أقصى استفادة منه خاصة وإنه جاء وفقًا لاحتياجات المواطنين.



يذكر أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تشمل إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه حيث تتضمن مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.

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