رئيس جامعة بنها الأهلية يؤكد أهمية اتحاد الطلاب في تمثيل زملائهم

عقد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة الجديد، وذلك عقب إعلان نتائج انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024/2025.

مجلس اتحاد طلاب جامعة بنها الأهلية

شهد الاجتماع حضور الدكتور حسين مغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور خالد العيسوي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور عماد عبد الرسول، منسق الأنشطة الرياضية، مديري البرامج بالجامعة.



في بداية الاجتماع، قدم الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الاهلية التهنئة لأعضاء المجلس المنتخب، مشيدًا بالأجواء الديمقراطية التي جرت فيها الانتخابات، والتي عكست وعي الطلاب وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الجامعية.

تطوير الانشطة الطلابية بجامعة بنها

وأكد الدكتور تامر سمير على أهمية دور اتحاد الطلاب في تمثيل زملائهم والتعبير عن آرائهم وطموحاتهم، مشددًا على دعم الجامعة الكامل للمجلس في تنفيذ خططه وبرامجه التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز انتمائهم الوطني واهمية مشاركتهم بالأنشطة الطلابية.



وأكد “مغربي” على أهمية التعاون مع جميع إدارات الجامعة لتحقيق رؤية شاملة للأنشطة الطلابية التي ترتقي بالحياة الجامعية وتعزز من قيم الابتكار والعمل الجماعي.



من جانبه، أضاف الدكتور خالد عيسوي أن دور اتحاد الطلاب لا يقتصر على تمثيل زملائهم فقط، بل يمتد إلى تنظيم أنشطة هادفة تُسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب وتنمية مهاراتهم الفكرية والثقافية والاجتماعية. وأكد حرص إدارة الجامعة على دعم كافة المبادرات التي يطرحها الاتحاد بما يخدم المجتمع الجامعي ويعزز من قيم الانتماء والعمل الجماعي.



ودعا الدكتور خالد عيسوي أعضاء المجلس الجديد إلى العمل بروح الفريق وتقديم أفكار مبتكرة تُسهم في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها في دعم الشباب وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل.



من جانبه، أعرب الطالب محمد حسان قوشتى رئيس اتحاد الطلاب المنتخب ونائب رئيس الاتحاد الطالب مارك ناجى عن شكرهم وامتنانهم لإدارة الجامعة على دعمها المستمر، متعهدين بالعمل على تحقيق تطلعات الطلاب وتنفيذ برامج مبتكرة تخدم الجميع.



اختُتم الاجتماع بجلسة حوارية مفتوحة، استمع فيها رئيس الجامعة إلى مقترحات وأفكار أعضاء المجلس، مؤكدًا أن الجامعة ستعمل على تذليل كافة العقبات لتحقيق أهدافهم والإسهام في تنفيذ خطة متكاملة للأنشطة الطلابية بـ جامعة بنها الأهلية.

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