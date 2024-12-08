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حوادث

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في سرقة طالب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة طالب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة السلام.

سرقة طالب بالإكراه في السلام

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،القبض علي 3 متهمين أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.

البداية عندما لاحظت قوات الأمن وجود 3 أشخاص مقيمين، بدائرة القسم، يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات تسير عكس التجاه، وعند ايقافهم عثر بحوزتهم علي سلاح أبيض مطواه وهاتف محمول ولاب توب.

وبمناقشتهم أقروا بأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم وذلك لسرقة المواطنين كرها عنهم، وأنهم سرقة المضبوطات من طالب بالقوة وأن السلاح المضبوط بحوزتهم يستخدموه في إرتكاب وقائع السرقه بالأكراه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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محكمة جنايات القاهرة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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