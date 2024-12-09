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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول مصرع موظف بألعاب نارية في حدائق القبة

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

 صرحت  نيابة حدائق القبة بدفن جثة شاب في العقد الثالث من عمره، لقى مصرعه عقب إصابته بألعاب نارية صاروخ باراشوت أثناء مروره صدفة خلال مشاجرة نشبت بين 4 شباب في أحد شوارع منطقة دير الملاك، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

 

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


مصرع شاب في مشاجرة 

 تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 4 أشخاص وسقوط شخص متوفى عقب إصابته بالخطأ تصادف مروره أثناء المشاجرة.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث  قسم شرطة حدائق القبة، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 4 شباب بسبب خلافات الجيرة استخدموا فيها الألعاب النارية وأطلقوها بشراسة في الهواء. 


 وأضافت التحريات أنه خلال المشاجرة تصادف مرور موظف وأصيب بصاروخ باراشوت من الألعاب النارية فسقط على الأرض غارقا في دمائه ولقى مصرعه متأثرا بإصابته. 
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة النيابة العامة

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