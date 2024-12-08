إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

أصيب 3 أشخاص، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية الحجيرات بمركز قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ.

وبالإنتقال والفحص، تبين إصابة سيدتين وطالب، خلال تواجدهم في الشارع والزراعات بسبب مشاجرة نشبت بين عائلتين، وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما جرى ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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