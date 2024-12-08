إحالة أجنبي صدم شابًّا في التجمع للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة شخص أجنبي بتهمة صدم شاب تحت تأثير تعاطي مواد مسكرة مما أسفر عن مصرعه في التجمع الأول للمحاكمة الجنائية.

مصرع شخص في حادث

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية، يفيد بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها شخص يحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية وهو في حالة سكر بشاب أثناء عبوره الطريق مما أسفر عن مصرعه.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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