القبض علي سائق سيارة بتهمة دهس شاب في القاهرة الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي سائق سيارة ملاكي متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم القاهرة الجديدة، وتحفظت علي السيارة المتسببة في الحادث.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى فى القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته.

تم نقل جثة المتوفى إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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