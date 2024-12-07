مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين بإصابات مختلفة في حادث تصادم سيارتين على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء.

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث سير بوسط سيناء

وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أثناء سيرهما على الطريق الرئيسي في منطقة صدر الحيطان اتجاه السويس.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بـ 7 سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين إلي المجمع الطبي بالسويس.

وأسفر الحادث عن مصرع مصطفى محمود سعد امين 37 سنة وإصابة 14 شخصا آخر بإصابات مختلفة تم نقلهم إلى المجمع الطبي في السويس لتلقي العلاج.

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