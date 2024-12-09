أعلنت وزارة الصحة إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٩ و١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كانت قد استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة المنوفية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى بركة السبع، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدرة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الأشعة، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ خلال المرور على قسم الاستقبال، تكدس المرضى لعدم وجود غرف كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وتم التوصية بسرعة الانتهاء من أعمال التجديدات لتلافي السلبيات، كما تبين تهالك البنية التحتية لقسم الحضانات، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة رفع كفاءة الغرف، فيما تبين وجود بعض الرواكد من الأجهزة وتم التوجيه بعمل جرد لكل الرواكد من الأجهزة الطبية وغير الطبية، وإعادة توزيعها على المستشفيات الأكثر احتياجا.

وجود عجز في بعض التخصصات الطبية

واستطرد «عبدالغفار» أنه تبين وجود عجز في بعض التخصصات الطبية (رعاية المركزة، الكلى الصناعي، والأنف والأذن، والأوعية الدموية) وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير التخصصات الطبية، والتوصية بعمل مذكرة دورية بالاحتياجات من القوى البشرية، كما تلاحظ احتياج بعض الصيادلة للتدريب على كيفية التعامل مع منظومة الشراء الموحد، وتم التواصل مع المديرية لتوفير برنامج تدريبي للصيادلة على كيفية التعامل مع المنظومة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تلاحظ عدم وجود قسم للتغذية العلاجية بالمستشفى، حيث تم التوصية بسرعة تفعيله بعد تدريب الأطباء المؤهلين للعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الرعاية المركزة، ومرضى الغسيل الكلوي والأورام، كما تبين عدم استيفاء الملفات الطبية لجميع المعلومات، وعدم وجود تقارير لحالات الوفاة، وتم التوصية بضرورة إعداد تقارير الوفاة واستيفاء جميع المعلومات بالنماذج الطبية.

وقال «عبدالغفار» إن الفريق استكمل جولته التفقدية بالمرور على وحدة ميت فارس التابعة لإدارة بركة السبع الصحية، وتلاحظ أثناء المرور على غرفة النفايات والمغسلة أنهما غير مطابقتين لمعايير مكافحة العدوى، وتم التنبيه بالتواصل مع الإدارات المختصة لتلافي السلبيات، إلى جانب ملاحظة وجود تلفيات بموازين الأطفال، واحتياجهم إلى الصيانة، وتم التنبيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة.

واستكمل «عبدالغفار» أنه تلاحظ ضعف تدريب الفريق الطبي بقسم الطوارئ على اجراءات مكافحة العدوى، حيث تم التدريب أثناء المرور على أساسيات ومعايير مكافحة العدوى، كما رصد الفريق شكوى العاملين من عدم توافر شبكة محمول، مما يصعب التواصل مع المنتفعات والمنقطعات، والحوامل من خدمات الأسرة، وكذلك التطعيمات، وتم التواصل مع الإدارة المختصة لتوفير مثبت أو مقوي للشبكة لمساعدتهم على استكمال أعمالهم بطريقة صحيحة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل الجولة بالمرور على «وحدة الدبايبة» التابعة لوحدة بركة السبع الصحية، حيث أشاد الفريق بأعمال الفريق الإشرافي بالإدارة وفريق الوحدة فيما يخص استيفاء بيانات التسجيل الطبي ومجهوداتهم المبذولة والتزامهم بمعايير مكافحة العدوى، كما استمع الفريق إلى التحديات التي تواجه الفريق الطبي بالوحدة والتي تتمثل في (عطل بمنظومة ميكنة الخدمات بالوحدة - نقص شديد في أفلام أشعة الأنسان)، ونوه فريق المديرية والإدارة أنه جاري إنهاء إجراءات صيانة الميكنة وربطها بشبكة هوائية واستعادة العمل بها خلال أيام، وسيتم متابعة توفير عدد كافي من أفلام أشعة الأسنان.

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