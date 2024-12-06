وزير التعليم العالي يوجه بدعم الصحة العامة واللياقة البدنية للطلاب

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية توسيع وتعميم فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" في جميع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة سبتمبر الماضي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني والرياضي بين الطلاب، موضحًا أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الوزارة في دعم الصحة العامة واللياقة البدنية للطلاب، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير قدرات الشباب المصري في كافة المجالات.

جامعة بنها والاتحاد الرياضي للجامعات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الأنشطة الرياضية في إطار مبادرة "100 يوم رياضة"

وأضاف الوزير أن المبادرة تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطن المصري من خلال برامج متنوعة تركز على التعليم، والصحة، والرياضة، مؤكدًا أن "مبادرة 100 يوم رياضة" تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الصحة البدنية والعقلية للطلاب، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية.

تنفيذ فعاليات وأنشطة مبادرة "100 يوم رياضة"

وفي هذا السياق، وبرعاية وزير التعليم العالي تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات وجامعة بنها، بهدف تنفيذ فعاليات وأنشطة مبادرة "100 يوم رياضة"، التي تسعى إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، أبرزها تشجيع ممارسة الرياضة للجنسين داخل الجامعة، وفي المجتمع المحلي، وزيادة مستويات النشاط البدني للحد من الأمراض غير السارية، كما تهدف المبادرة إلى توفير بيئة اجتماعية داعمة تعزز التواصل الإيجابي بين المشاركين، وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تطوير شخصياتهم، علاوة على ذلك، تسهم المبادرة في تعزيز المبادئ والقيم السامية التي يجب أن يتحلى بها المواطن المصري.



وقع البروتوكول كل من مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بحضور جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وخالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، وإبراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.



كما شارك عدد من الضيوف وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس مع الطلاب والطالبات في يوم رياضي مميز، حيث تم تنظيم العديد من المسابقات، والمنافسات الرياضية،والترويحية في أجواء احتفالية رائعة.

وأكد ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرياضية؛ لتنفيذ مختلف الأنشطة والمبادرات خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الصالح العام لطلاب الجامعة، موضحًا أن الطلاب هم أساس التطوير المنشود، وأن الجامعة تسعى من خلال تطوير قدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم إلى أن يكونوا عناصر بناءة في المجتمع، والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات، وذلك تحقيقًا لرؤية وإستراتيجية الدولة 2030 وجهودها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأعرب مصطفى بيومي عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة بنها، مؤكدًا ما تتمتع به الجامعة من بنية تحتية قوية، وإمكانيات وكوادر بشرية متميزة في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تولي الرياضة اهتمامًا خاصًا باعتبارها دعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان، كما أشار إلى أن الاتحاد الرياضي للجامعات يخدم الملايين من طلاب الجامعات بمختلف فئاتها، ويعمل على جعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة وروتين يومي لجميع أعضاء أسرة التعليم العالي في مصر.

وفي ختام اليوم الرياضي لشباب جامعة بنها، قام د.ناصر الجيزاوي، يرافقه د.مصطفى بيومي، وبحضور كبار الضيوف والسادة عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس وإدارة رعاية الشباب بالجامعة، بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في دوري الألعاب الجماعية (كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد)، ودوري الصفوف الدراسية، والدورة التنشيطية للطالبات في خماسي كرة القدم، والتي نظمتها الجامعة ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة" خلال الأسابيع الماضية.

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