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لضمان وصولها للمستحقين.. الصحة تضع شروطًا جديدة لصرف الألبان المدعمة

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا برقم ٤٨٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم.

القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم

ونص القرار على أن: يقتصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم على المجموعات الآتية: تستحق الصرف بعد التقييم:

١- ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد.

٢- وفاة الأم

٣- إصابة الأم بالفشل الكلوي.

٤- إصابة الأم بالفشل الكبدي 

٥- مرض الأم بمرض يستدعي استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.

٦- إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.

 ٧- إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد

٨- إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسبة (HIV). 

٩- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

المجموعة الثانية تستحق الصرف لفترة زمنية محددة من إعادة التقييم:

 (1) الأم المصابة بالدرن أول أسبوعين من العلاج.

(ب) تلقي الأم الأدوية تؤثر في الرضاعة الطبيعية 

 يتم تقديم شهادة طبية معتمدة من طبيب متخصص الأول ذات الحكم المحدد بها التشخيص والأدوية الموصوفة وفترة العلاج.

ميكنة منظومة صرف الألبان بديلة لبن الأم والألبان العلاجية

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أهمية ميكنة منظومة صرف الألبان بديلة لبن الأم والألبان العلاجية، حيث تضمن حوكمة المنظومة وعدالة التوزيع وضمان حصول المستحقين على الألبان بسهولة ويسر.

وأكد أن ميكنة صرف الألبان تستهدف متابعة سلاسل الإمداد وضمان التوافر في أماكن الصرف، وكذلك منع الممارسات السلبية حيث أثبتت المتابعة قيام بعض الأمهات بصرف اللبن لنفس الطفل من أكثر من مركز ووحدة رعاية أساسية في محافظات مختلفة كما تبين استمرار الصرف لعدد يزيد عن 200 طفل بعد وفاتهم.

تحديث البروتوكولات الخاصة بالاستخدامات العلاجية

كما أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنها تقوم بشكل دوري بتحديث البروتوكولات الخاصة بالاستخدامات العلاجية للحفاظ على الصحة العامة وفق المعلومات التي تثبتها الأبحاث.

وقالت وزارة الصحة إنه على سبيل المثال كان هناك توصيات قديمة بأن الأم المصابة بالسكر أو الضغط لا ينصح لها بممارسة الرضاعة الطبيعية، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الرضاعة الطبيعية للأم المصابة بالسكر تساعدها في الحفاظ على معدلات السكر وأن إرضاع الطفل صحي ولا يسبب أي ضرر.

الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل للطفل

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل للطفل ولا يمكن استبدالها إلا للضرورة وتؤكد منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الصحية المعنية بالأطفال سواء الدولية أو المحلية على ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال. 

وأكد أن الأصل في التغذية هي الرضاعة الطبيعية، ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية.

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