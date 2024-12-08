الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الصحة بسوهاج: نقل جزئي لخدمات مستشفى جرجا العام إلى الحميات

وكيل صحة سوهاج يتفقد
وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى حميات جرجا

تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الأحد مستشفى حميات جرجا تفقد أدوار المستشفى المختلفة والمكونة من أربع طوابق وذلك للوقوف على إمكانيات المستشفى وكيفية الإستفادة منها أقصى استفادة ممكنة للصالح العام ولتقديم خدمة طبية أفضل وتليق بالمواطن الجرجاوي. 

رافقه خلال الزيارة  الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والمهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان والدكتور حسام سالم مدير مستشفى جرجا العام.

وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى حميات جرجا ونقل جزئي لخدمات مستشفى جرجا العام اليها

حيث وجه دويدار بنقل جزئي لخدمات مستشفى جرجا العام إلي مستشفي حميات جرجا وتشغيل وحدة غسيل كلوي بالمستشفي لخدمة أهالي المركز وكذلك توجيه الطب العلاجي بتشغيل وحدة العناية المركزة وتوفير الكوادر الطبية لها على وجه السرعة. 

دويدار يوجه بتدشين وحدة غسيل كلوي بالمستشفي وتشغيل وحدة العناية المركزة لخدمة مواطني المركز

ويأتي ذلك ضمن جهود مديرية الصحة بسوهاج لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المختلفة وكذلك تحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة والمنشآت الصحية بالمحافظة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمة الطبية المقدمة المقدمة للمواطنين جولاته التفقدية مديرية الصحة بسوهاج مستشفي جرجا العام مستشفى حميات وكيل وزارة الصحة بسوهاج وزارة الصحة والسكان وحدة العناية المركزة

مواد متعلقة

قافلة بيطرية لجامعة سوهاج تعالج 490 حيوانًا في قرية الكولة

"مياه سوهاج" تشكل لجان مشتركة مع الصحة لتحليل العينات

محافظ سوهاج يعلن ترسية سوق أولاد سلامة الحضري بالمنشاة على أحد المستثمرين

أمهات آخر زمن، أمن سوهاج يكشف حيلة ربة منزل في واقعة اختطاف طفلها وابتزاز والده وشقيقها

الأكثر قراءة

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد

صمد 14 عاما وسقط خلال 12 يوما.. تسلسل زمني لنهاية حقبة بشار الأسد

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

أقام نظاما دكتاتوريا عفنا، رسالة قوية من توفيق عكاشة للسوريين بعد سقوط بشار الأسد

بدأها بسجدة الشكر، لحظة دخول الجولاني للعاصمة السورية دمشق (فيديو)

منوعات

المزيد

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

مشهد مثير للدهشة، إنقاذ 55 سوري من الإعدام داخل السجن قبل التنفيذ بنصف ساعة (فيديو)

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

أخطرهم الأخير.. 3 سيناريوهات للقوى الخارجية تحدد مصير سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالنجاة من المشاكل

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (3 – 4)

ما مفهوم الطاعة وأهميتها في الشريعة الإسلامية؟

المزيد
الجريدة الرسمية