وكيل الصحة بسوهاج: نقل جزئي لخدمات مستشفى جرجا العام إلى الحميات

تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الأحد مستشفى حميات جرجا تفقد أدوار المستشفى المختلفة والمكونة من أربع طوابق وذلك للوقوف على إمكانيات المستشفى وكيفية الإستفادة منها أقصى استفادة ممكنة للصالح العام ولتقديم خدمة طبية أفضل وتليق بالمواطن الجرجاوي.

رافقه خلال الزيارة الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والمهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان والدكتور حسام سالم مدير مستشفى جرجا العام.

وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى حميات جرجا ونقل جزئي لخدمات مستشفى جرجا العام اليها

حيث وجه دويدار بنقل جزئي لخدمات مستشفى جرجا العام إلي مستشفي حميات جرجا وتشغيل وحدة غسيل كلوي بالمستشفي لخدمة أهالي المركز وكذلك توجيه الطب العلاجي بتشغيل وحدة العناية المركزة وتوفير الكوادر الطبية لها على وجه السرعة.

دويدار يوجه بتدشين وحدة غسيل كلوي بالمستشفي وتشغيل وحدة العناية المركزة لخدمة مواطني المركز

ويأتي ذلك ضمن جهود مديرية الصحة بسوهاج لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المختلفة وكذلك تحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة والمنشآت الصحية بالمحافظة.

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