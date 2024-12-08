الحماية المدنية تنتشل ميكروباص سقط في ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

تمكنت فرق الحماية المدنية والإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسيوط، من إخراج هيكل السيارة الميكروباص الغارق بترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، وجارٍ البحث عن المفقودين سواء ناجين أو جثث بواسطة فريق الغواصين وشرطة المسطحات المائية واللانشات.

جهود مكثفة لانتشال ركاب السيارة الميكروباص

وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط من جهودها لانتشال وإنقاذ ركاب ميكروباص سقط في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص بترعة بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغًا من الأهالي بسقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، محملة بـ14 راكبا ما بين رجال ونساء، مساء اليوم الأحد، بموقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وجار البحث عن ناجين.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ بأسيوط إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه برفقة قوة من الشرطة والحماية المدنية ومجلس المدينة والمعدات من اللانشات وجار تكثيف الجهود لانتشال وإنقاذ الركاب.

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