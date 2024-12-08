الأحد 08 ديسمبر 2024
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الحماية المدنية تنتشل ميكروباص سقط في ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

انتشال السيارة الميكروباص
انتشال السيارة الميكروباص من الترعة بأسيوط، فيتو

تمكنت فرق الحماية المدنية والإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسيوط، من إخراج هيكل السيارة الميكروباص الغارق بترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، وجارٍ البحث عن المفقودين سواء ناجين أو جثث بواسطة فريق الغواصين وشرطة المسطحات المائية واللانشات.

جهود مكثفة لانتشال ركاب السيارة الميكروباص 

 

وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط من جهودها لانتشال وإنقاذ ركاب ميكروباص سقط  في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

 

بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص بترعة بأسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغًا من الأهالي بسقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، محملة بـ14 راكبا ما بين رجال ونساء، مساء اليوم الأحد، بموقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وجار البحث عن ناجين.

 

الحماية المدنية تكثف جهودها لانتشال ركاب ميكروباص سقط بترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

 

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ بأسيوط إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه برفقة قوة من الشرطة والحماية المدنية ومجلس المدينة والمعدات من اللانشات وجار تكثيف الجهود لانتشال وإنقاذ الركاب.

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