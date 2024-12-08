فريق بحث لكشف هوية فتاة عثر على جثتها داخل جوال بالبساتين

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف هوية جثة فتاة عثر عليها داخل جوال وملقاة بالقرب من أحد المساجد الموجود في أحد الشوارع بالبساتين، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان لضبط مرتكبي الواقعة.

جثة فتاة مقتولة داخل "جوال" بالبساتين

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة فتاة مقتولة داخل “جوال”، في ظروف غامضة بمنطقة البساتين التابعة لمحافظة القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة في أحد الشوارع بالبساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين العثور على جثة فتاة مقتولة داخل “جوال” وملقاة بجوار أحد المساجد في المنطقة.

تحرّر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

استجواب جارة الطفلة مكة للاشتباه في تورطها بقتلها بمنشأة القناطر

وفي ذات السياق، يواصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، رحلة البحث عن قاتل الطفلة مكة التي عثر عليها بعد غياب استمر 8 ساعات من اختفائها جثة بجوار المعهد الديني بقرية أبو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان واستجواب عدد من المشتبه فيهم ومن بينهم سيدة كانت تقطن في شقة بجوار منزل الطفل بقرية أتريس وانتقلت مؤخرا للعيش بقرية وردان بعدما أشارت أصابع الاتهام نحوها لبيان حقيقة تورطها في ارتكاب الجريمة من عدمه، ومازال ينتظر أفراد أسرة الضحية انتهاء الإجراءات الخاصة بتشريح الجثة، لاستلام الجثمان، وتشييع جنازتها.

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى فحص كاميرات المراقبة، الخاصة بمحلات ومنشآت قرية وردان في منشأة القناطر، التي شهدت الجريمة، بها عدة إصابات، لكشف هوية المتهم بالتخلص من الجثة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد عثرت على جثة طفلة في عقدها الأول مقتولة وملقاة عقب تغيبها بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وكان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بالعثور علي جثة طفلة ملقاة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة الطفلة "مكة وف" في عقدها الأول، مقتولة وملقاة بالمنطقة المشار إليها، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة متغيبة عن منزلها بقرية أتريس، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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