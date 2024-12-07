السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

فريق بحث لضبط المتهمين بقتل الطفلة مكة في منشأة القناطر

فريق بحث لكشف لغز
فريق بحث لكشف لغز مقتل الطفلة مكة بوردان،فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف لغز مقتل الطفلة مكة التي عثر عليها مقتولة بقرية وردان بدائرة  مركز منشأة القناطر بعد تغيبها منذ أيام عن أسرتها وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة  المتواجدة بمحيط مكان العثور علي الطفل، ومناقشة شهود العيان للوصول لمرتكب الواقعة وضبطته.

 

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة طفلة في عقدها الأول مقتولة وملقاة عقب تغيبها بمنطقة  المعهد الديني بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

 

البداية كانت بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة طفلة ملقاة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة الطفلة "مكة وف" في عقدها الأول، مقتولة وملقاة بالمنطقة المشار إليها، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة متغيبة عن منزلها بقرية أتريس، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة منشأة القناطر بقرية وردان

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