ممثلة شهيرة تتهم صاحب محل فسيخ بالاعتداء عليها في السيدة زينب

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في البلاغ الذي تقدمت به ممثلة مشهورة، ضد صاحب محل فسخاني شهير بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب والسب.

حيث تم تكليف فريق بحثي لجمع المعلومات والتحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مكان الواقعة، والاستماع لأقوال العاملين بالمحل.

وكانت التحريات الأولية أشارت إلى أن الممثلة توجهت لمحل الفسخاني، واشترت منه كمية من الفسيخ، وعقب فتحها له لتناولها بمسكنها اكتشفت تواجد دود، فتوجهت لمعاتبة صاحب المحل، فتعدى عليها بالسب والضرب، وذلك تأكيدا لما أفادت به المبلغة بقسم شرطة السيدة زينب.

ضبط أغذية فاسدة وتحرير 1200 محضر في حملة لمباحث تموين الجيزة

وعلى جانب آخر، وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة مكبرة لضبط الأسعار والتفتيش البيئي على المحلات المخالفة فى نطاق الحي.

أسفرت الحملات عن ضبط كميات من الأغذية الفاسدة من جبن ولانشون، من مختلف المنتجات بعدد من السلاسل التجارية الشهيرة بمنطقة عزبة الخلايفة بدائرة مركز شرطة الوراق والوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة وتم مصادرة المضبوطات وجار إحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما حررت قوات مباحث التموين ١٢٠٠ محضر قضية تموينية في دوائر أقسام شرطة أكتوبر بولاق الدكرور والطالبية والشيخ زايد تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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