الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ممثلة شهيرة تتهم صاحب محل فسيخ بالاعتداء عليها في السيدة زينب

محل فسيخ،فيتو
محل فسيخ،فيتو

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في البلاغ الذي تقدمت به ممثلة مشهورة، ضد صاحب محل فسخاني شهير بدائرة  قسم شرطة السيدة زينب، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب والسب. 

حيث تم تكليف فريق بحثي لجمع المعلومات والتحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط  مكان الواقعة، والاستماع لأقوال العاملين بالمحل.

وكانت التحريات الأولية أشارت إلى أن الممثلة توجهت لمحل الفسخاني، واشترت منه كمية من الفسيخ، وعقب فتحها له لتناولها بمسكنها اكتشفت تواجد دود، فتوجهت لمعاتبة صاحب المحل، فتعدى عليها بالسب والضرب، وذلك تأكيدا لما أفادت به المبلغة بقسم شرطة السيدة زينب.

ضبط أغذية فاسدة وتحرير 1200 محضر في حملة لمباحث تموين الجيزة

وعلى جانب آخر، وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة مكبرة لضبط الأسعار والتفتيش البيئي على المحلات المخالفة فى نطاق الحي.

أسفرت الحملات عن ضبط كميات من الأغذية الفاسدة من جبن ولانشون، من مختلف المنتجات بعدد من السلاسل التجارية الشهيرة بمنطقة عزبة الخلايفة بدائرة مركز شرطة الوراق والوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة وتم مصادرة المضبوطات وجار إحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما حررت قوات مباحث التموين  ١٢٠٠ محضر قضية تموينية في دوائر أقسام شرطة أكتوبر بولاق الدكرور والطالبية والشيخ زايد تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ممثلة مشهورة قسم شرطة السيدة زينب محل فسخاني شهير

مواد متعلقة

بعد مسلسل ساعته وتاريخه.. جرائم الابتزاز الإلكتروني وطرق الإبلاغ وخطوات تحريره (إنفوجراف)

بعد أحداث أسيوط والقليوبية.. العنف الأسري وأنواعه وحلوله وطرق الإبلاغ عنه (إنفوجراف)

ضبط مصنع شاش طبي بدون ترخيص في أوسيم بالجيزة

استمرار رفع أنقاض عقار مصر القديمة المنهار

غلق مصنع لتدوير زيوت سيارات المستعملة في منشأة القناطر

ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير زيت الطعام المستعمل في أبو النمرس

انقلاب سيارة محملة بالطماطم أعلى دائري الواحات، والمرور ينجح في تسييرالحركة

القبض على بلوجر شهير دهس مواطنا بسيارته في التجمع

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

بينهم الجولانى، صحيفة تركية تنشر قائمة 10 مرشحين لشغل مناصب قيادية في سوريا

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

رد قوي من نجيب ساويرس على منتقدي تبرعه للجامعة الأمريكية (فيديو)

ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

بايدن خلال مؤتمر صحفي: نعلم أن بشار الأسد موجود في موسكو الآن

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (4 – 4)

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

المزيد
الجريدة الرسمية