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حوادث

تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة الطفلة مكة داخل مقلب للقمامة

الشرطة المصرية،فيتو
الشرطة المصرية،فيتو

تحقيقات موسعة تجريها جهات التحقيق  بعد العثور على جثة الطفلة مكة فرحات (7 سنوات) مذبوحة داخل مقلب للقمامة في قرية أتريس بمنشأة القناطر، بعد 8 ساعات من اختفائها من أمام منزلها، منذ عصر يوم الجمعة.

 

قرارات النيابة لكشف غموض القضية

 

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة لكشف لغز الجريمة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكابهم الجريمة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لتحديد هوية المترددين عليه.

 

 كما أمرت النيابة بعرض جثة الطفلة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية وافي عن سبب الوفاة.

 

واستدعت النيابة العامة أهل المجني عليها لسماع أقوالهم إذا ما يتهمون أحدا بالتسبب في ذلك.

 

التحريات الأولية عن اختفاء الطفلة بشكل مفاجئ

 

وأظهرت التحريات الأولية أن الطفلة اختفت بشكل مفاجئ، وبعد ساعات من البحث، تم العثور عليها جثة هامدة في منشاة القناطر، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريقا من المحققين لكشف تفاصيل الجريمة وملابساتها.

 

تلقت أجهزة الأمن، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على الجثة بالقرب من المعهد الديني في قرية وردان، حيث انتقلت على الفور فرق البحث إلى موقع الحادث، تم تحرير محضر بالحادث، وتواصل النيابة العامة التحقيق في القضية.

 

ومن جانبها تجري مباحث الجيزة تحرياتها المكثفة حيث يتولى فريق بحث رفيع المستوى جمع التحريات والمعلومات للوقوف على الملابسات الحقيقية للجريمة.

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جثة الطفلة مكة فرحات قرية وردان الجيزة

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