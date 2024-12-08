دوري الأبطال، الهلال السوداني يفوز 2-1 على مازيمبي وينفرد بصدارة مجموعته

دوري أبطال إفريقيا، حقق فريق الهلال السوداني فوزا ثمينا أمام مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب شيخا ولد بيديا في دولة موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الأولى، بـ مباريات دوري أبطال إفريقيا.

هدف الهلال السوداني الأول سجله اللاعب محمد عبد الرحمن في الدقيقة 21، وأدرك مازيمبي هدف التعادل في الدقيقة 64، ثم خطف جان كلود هدف الفوز للهلال في الدقيقة 90 من اللقاء.

تشكيل الهلال السوداني أمام مازيمبي

وبدأ الهلال السوداني مباراته أمام مازيمبي الكونغولي بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا.

خط الدفاع: ستيفن إيبويلا- عثمان ضيوف- الطيب عبدالرازق- خادم دياو.

وسط الميدان: ايمي تندينج- جاساما فوفانا- الحجي كاني- عبدالرازق- عمر يعقوب.

خط الهجوم: أداما كوليبالي- محمد عبد الرحمن.

مازيمبي الكونغولي، فيتو

طموحات الهلال أمام مازيمبي الكونغولي

ودخل الهلال السوداني المباراة أمام تي بي مازيمبي الكونغولي بتحد جديد وصعب على ملعب شيخو بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2024-25.

ورغب بطل الدوري السوداني في تحقيق الفوز على مازيمبي، مستفيدا من الظروف الصعبة التي مر بها الفريق الكونغولي، بعد تأخره بسبب عطل تقني في طائرة الخطوط الملكية المغربية، ما أجبره على الوجود في مطار كينشاسا من دون فرصة لخوض تدريبات قبل المباراة.

بداية مثالية لبطل السودان

وكان الفريق السوداني يأمل في مواصلة انتصاراته والتمسك بصدارة المجموعة، بعد البداية المثالية التي شهدت فوزه الكبير خارج أرضه على يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الأولى.

وفرة وجاهزية كبيرة في اختيارات أبيينغي

توسعت اختيارات مدرب الهلال السوداني، فلوران أبيينغي، بفضل جاهزية جميع عناصر الفريق، حيث دخل بطل الدوري السوداني المباراة في توافر كل لاعبيه المؤثرين

الأهلي في الصدارة بالعلامة الكاملة

التعادل رفع رصيد الهلال السوداني إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، أما فريق مازيمبي فتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثالث، فيما تواجد فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني بأربع نقاط متساويا مع الهلال السوداني.

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