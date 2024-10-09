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رياضة

الهلال السوداني يحدد ملعبه في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني،
الهلال السوداني، فيتو

أعلن نادي الهلال السوداني، عن اختيار استاد شيخا بيديا في موريتانيا، كملعب أول للفريق في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، فيما اختار ملعب طرابلس كخيار ثان.

وأكد رامي كمال نائب الأمين العام لنادي الهلال، أن هذا القرار جاء لاعتبارات فنية وإدارية، معربا عن سعادته وجميع مكونات النادي بالوجود في موريتانيا.

وتابع كمال، في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، أن اختيار ملعب شيخا بيديا جاء ردا على الكرم وحسن الضيافة التي وجدها الهلال من الاتحاد الموريتاني لكرة القدم.

وقال: "خاطبنا رسميا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وحددنا ملعب شيخا بيديا للنزال الأفريقي لدور المجموعات، وملعب طرابلس خيار ثاني حسب متطلبات لجنة المسابقات بالكاف".

وأضاف: "يأتي هذا القرار لاعتبارات إدارية وفنية، وردا على الكرم وحسن الضيافة التي وجدتها بعثة الهلال من الاتحادية الموريتانية لكرة القدم".

واختتم: "الهلال بكل مكوناته سعداء بالتواجد في الجمهورية الموريتانية الإسلامية ووسط الشعب الموريتاني الذي تربطنا به علائق تاريخية وعضد تواجدنا هناك العلاقة العضوية بين الشعبين السوداني والموريتاني".

 

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