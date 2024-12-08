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حوادث

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

سقوط ميكروباص ترعة
سقوط ميكروباص ترعة الإبراهيمية

تبذل  فرق الإنقاذ النهرى التابعة لمديرية أمن أسيوط، مساء اليوم الأحد، جهودا مكثفة في البحث عن المفقودين أثر سقوط ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية  بمركز ديروط.

 سقوط ميكروباص ترعة الإبراهيمية 
 سقوط ميكروباص ترعة الإبراهيمية 

فيما يقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة لبيان المفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية.

وشهد موقع الحادث انتقال القيادات الأمنية بالمحافظة بالاضافة الى قيادات تنفيذية ورئاسة مدينة ديروط والدفع بمعدات ثقيلة لرفع السيارة المنكوبة.

شهد مركز ديروط بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأحد، حادث سقوط  سيارة ميكروباص بداخلها 14 راكب فى ترعة الإبراهيمية، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف الى مكان البلاغ.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب  في مياه ترعة الإبراهيمية بموقف الركاب بمركز ديروط.

 سقوط ميكروباص ترعة الإبراهيمية 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف   إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه.

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سقوط ميكروباص ترعة الإبراهيمية مركز ديروط فى ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط مديرية أمن اسيوط

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