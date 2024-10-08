الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس جهاز العاشر من رمضان يناقش مع المستثمرين تحديات التنمية وحلول دفع عجلة الاستثمار

جهاز العاشر من رمضان،
جهاز العاشر من رمضان، فيتو

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان اجتماعًا مع مجموعة من المستثمرين وذلك بمقر جمعية المستثمرين، وبحضور الدكتور سمير عارف،رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور محي حافظ، نائب رئيس الجمعية، وأيمن رضا، الأمين العام للجمعية، وعددًا من مستثمري المدينة، وذلك لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجههم في المدينة. خلال الاجتماع.


استعرض المستثمرون أهم التحديات التي تؤثر في سير الأعمال في المنطقة الصناعية بالمدينة، بما في ذلك البنية التحتية،  خدمات المرافق،  وضعف المياه، عدم التنسيق بين الجهاز والتنمية الصناعية في التنازلات،وزيادة فاتورة المياه بالمناطق الصناعية، وافتقاد المدينة للأنشطة الترفيهية والتسويق، قلة  أبراج شبكات المحمول بالمنطقة الصناعية ٦ ملايين، وعدم توافر المواصلات، وعدم رصف الطرق، وأي تأخيرات قد تؤثر في سير أعمالهمز
 

بدوره، أكد المهندس رئيس الجهاز،حرص الدولة على دعم المستثمرين وتوفير كل السبل الممكنة لتسهيل أعمالهم، مشيرًا إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية في العاشر من رمضان يمثل أولوية قصوى للجهاز،ونعمل على رفع كفاءة المناطق الصناعية مياه وصرف ثم الاسفلت، بالمناطق,A3,' A1,A1',A2, كما تم طرح عدد (٤ )قطع أراضي  للمستثمرين لعمل مخابز،وسيتم طرح ١١ قطعة تباعا لتغطية الأحياء البعيدة، نعمل على تطوير المداخل والدلتا والجزر الوسطى.


ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات المستمرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من الاستثمارات في المدينة، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.

 

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