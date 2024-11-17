الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يشهد تسليم أجهزة طبية لمستشفى أجا

تقديم اجهزة طبية
تقديم اجهزة طبية لمشتشفي أجا، فيتو

شهد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم الأحد، تسليم دفعة من الأجهزة الطبية الحديثة إلى مستشفى أجا المركزي بتكلفة 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

نائب محافظ الدقهلية يشدد على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية

وأكد نائب محافظ الدقهلية أن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية يأتي مساهمة من وزارة البترول في إطار العمل التنموي لدعم وتطوير مستشفى أجا في تقديم أفضل الخدمات للمرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

توفير بعض احتياجات المستشفى لرفع مستوى الأداء 

وتفقد نائب محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى ومتابعة عمل الأجهزة الطبية والتي تضمن توفير بعض احتياجات المستشفى لرفع مستوى الأداء الطبي لصالح المواطنين.

تكلفة الأجهزة والمعدات بلغت 5 ملايين جنيه

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن تكلفة الأجهزة والمعدات بلغت 5 مليون جنيه تشمل 3 ماكينات غسيل كلوي،وجهاز مزارع الدم بمستلزماته، تطوير وتجديد وحدة تنقية المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، أعمال صيانة ودهانات داخل المستشفى، بالاضافة إلى شراء بعض الأثاثات اللازمة للفريق الطبي وغرف المرضى.

كما شهد تسليم الأجهزة لمستشفى أجا،المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، النائبة ايه فتى، المحاسب علي طوبار، المهندس وليد الأعصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، المهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية، المهندسة ياسمين نجيب، فاطمة ابراهيم ممثلتين عن وزارة البترول.

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