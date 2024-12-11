أسماء سورة البروج وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

سورة البروج من السور المكية الخالصة، وتسمى سورة «السماء ذات البروج» فقد أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة، بالسماء ذات البروج.وعدد آياتها: اثنتان وعشرون آية، وكان نزول سورة البروج بعد سورة «والشمس وضحاها» وقبل سورة «والتين والزيتون».

وفيما يلي نستعرض معكم أٍسماء سورة البروج وفضائلها والأحاديث الواردة فيها



أسماء سورة البروج

الاسم الأول: سورة البروج هكذا وردت في العديد من المصاحف

الاسم الثانى: سورة (والسماء ذات البروج) هكذا وردت في كتب التفسير وروى أحمد عن أبي هريرة: «أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسّماء ذات البروج». وهذا ظاهرٌ في أنّها تسمّى سورة «السّماء ذات البروج» لأنّه لم يحك لفظ القرآن، إذ لم يذكر الواو.

وأخرج أحمد أيضًا عن أبي هريرة: «أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أمر أن يقرأ في العشاء بالسّماوات»، أي «السّماء ذات البروج» و«السّماء والطارق» فمجمعها جمع سماءٍ وهذا يدلّ على أنّ اسم السّورتين: سورة «السّماء ذات البروج»، سورة «السّماء والطّارق».

وسمّيت في المصاحف وكتب السّنّة وكتب التّفسير «سورة البروج»). [التحرير والتنوير:30/236](م)

الاسم الثالث: سورة (السماء ذات البروج) بدون الواو.

سبب نزول سورة البروج



أنزل الله -تعالى- سورة البروج بغية تسلية رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وأصحابه -رضي الله عنهم- عمّا يَلقونه من إيذاء الكافرين لهم، وذلك من خلال بيان أنّ ما قامت به قريش من إيذاء المؤمنين ومحاربة دين الله -تعالى- هو حال سائر الأمم السابقة التي كفرت به -سبحانه- مثل أصحاب الأخدود، ومثل فرعون ومثل ثمود، وختم ذلك بأن بين أن كل الكفار كانوا في التكذيب، ثم عقب هذا الوجه بوجه آخر، وهو قوله: (والله من ورائهم محيط) [البروج: 20].





أٍسماء سورة البروج وفضائلها والأحاديث الواردة فيها







معاني ( والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود )





قيل في البروج ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها هي البروج الاثنا عشر وهي مشهورة، وإنما حسن القسم بها لما فيها من عجيب الحكمة، وذلك لأن سير الشمس فيها ولا شك أن مصالح العالم السفلي مرتبطة بسير الشمس فيدل ذلك على أن لها صانعا حكيما، قال الجبائي : وهذه اليمين واقعة على السماء الدنيا لأن البروج فيها، واعلم أن هذا خطأ وتحقيقه ذكرناه في قوله تعالى: (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب).



وثانيها: أن البروج هي منازل القمر، وإنما حسن القسم بها لما في سير القمر وحركته من الآثار العجيبة.



وثالثها: أن البروج هي عظام الكواكب سميت بروجا لظهورها.



وأما اليوم الموعود فهو يوم القيامة، رواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال القفال : يحتمل أن يكون المراد (واليوم الموعود) لانشقاق السماء وفنائها وبطلان بروجها.



وأما الشاهد والمشهود، فقد اضطربت أقاويل المفسرين فيه، والقفال أحسن الناس كلاما فيه، قال: إن الشاهد يقع على شيئين:أحدهما: الشاهد الذي تثبت به الدعاوى والحقوق.



والثاني: الشاهد الذي هو بمعنى الحاضر، كقوله: ( عالم الغيب والشهادة ) [ الأنعام: 73 ] ويقال: فلان شاهد وفلان غائب، وحمل الآية على هذا الاحتمال الثاني أولى، إذ لو كان المراد هو الأول لما خلا لفظ المشهود عن حرف الصلة، فيقال: مشهود عليه، أو مشهود له. هذا هو الظاهر، وقد يجوز أن يكون المشهود معناه المشهود عليه فحذفت الصلة، كما في قوله: ( إن العهد كان مسئولا ) [ الإسراء: 34 ] أي مسئولا عنه.



فضائل سورة البروج



1- كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ بها في الظُّهرِ والعَصرِ.

2- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".





أٍسماء سورة البروج وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

موضوعات سورة البروج



1- افتِتاحُ السُّورةِ بقَسَمِ الله تعالى ببَعضِ مَخلوقاتِه.

2- ذِكرُ خبرِ أصحابِ الأُخْدودِ.

3- وعيدُ الطُّغاةِ الَّذين يَفْتِنونَ المؤمنينَ بعذابِ جهنَّمَ.

4- البِشارةُ بنَعيمِ الجنَّةِ الَّذي يَنتظِرُ المؤمنينَ.

5- التَّلويحُ ببَطشِ الله الشَّديدِ، وذِكرُ بعضِ صِفاتِه تعالى.

6- ضربُ المثَلِ بقَومِ فِرعونَ وبثَمودَ، وكيفَ كانت عاقِبةُ أمرِهم.

7- التَّنويهُ بشأنِ القرآنِ المَجيدِ.







والسورة الكريمة من أهم مقاصدها: تثبيت المؤمنين، وتسليتهم عما أصابهم من أعدائهم، عن طريق ذكر جانب مما تحمله المجاهدون من قبلهم، فكأن الله-تبارك وتعالى- يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: اصبروا كما صبر المؤمنون السابقون، واثبتوا كما ثبتوا، فإن العاقبة ستكون لكم.

كما أن السورة الكريمة ساقت الأدلة على وحدانية الله-تبارك وتعالى- وقدرته، ونفاذ أمره.

قوله - تعالى - ( أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الموت وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ) أى: ولو كنتم فى قصور عظيمة محصنة.

والمراد بها هنا: المنازل الخاصة بالكواكب السيارة، ومداراتها الفلكية الهائلة، وهى اثنا عشر منزلا: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدى، والدول، والحوت.

وسميت بالبروج، لأنها بالنسبة لهذه الكواكب كالمنازل لساكنيها.

قال القرطبى: قوله: (والسمآء ذَاتِ البروج): قسم أقسم الله - عز وجل - به.

وفى البروج أربعة أقوال: أحدها: ذات النجوم.

والثانى: ذات القصور.. الثالث: ذات الخَلْق الحسن.

الرابع: ذات المنازل.. وهى اثنا عشر منزلا..

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