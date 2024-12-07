سورة الفيل هي سورة مكية، وهي تتحدث عن قوم "أبرهة الأشرم" الذين توجهوا إلى الكعبة لهدمها، فأرسل الله -تعالى- عليهم طيورا تحمل في مناقيرها وأرجلها حجارة صغيرة،أهلكتهم عن بكرة أبيهم،، وحدثت قصة الفيل في عام خمسمائة وسبعين للميلاد في عام مولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكانت معجزة حقيقية، ونزلت سورة الفيل بعد سورة الكافرون.

وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة الفيل وسبب نزولها والأحاديث الواردة في فضلها.

أسماء سورة الفيل وسبب نزولها والأحاديث الواردة في فضلها

أسماء سورة الفيل

وردت تسميتها في كلام بعض السّلف سورة (ألم تر). روى القرطبيّ في تفسير سورة قريشٍ عن عمرو بن ميمونٍ قال: صلّيت المغرب خلف عمر بن الخطّاب فقرأ في الرّكعة الثّانية {ألم تر} [الفيل: 1] و{لإيلاف قريشٍ} [قريشٍ: 1]. وكذلك عنونها البخاريّ.وسمّيت في جميع المصاحف وكتب التّفسير: (سورة الفيل)

فضل سورة الفيل

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

وقد ثبت في فضائل بعض سور القرآن الكريم أحاديث عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ولكن هناك بعض السور ومنها سورة الفيل جاء في فضلها أحاديث مكذوبة على رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-، فلم يرد في فضل كل سور القرآن الكريم أحاديث ثابتة تبين فضلها، فيكتفي بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وسورة الفيل من السور التي لم يثبت في فضلها نص صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وجاء فيها رواية موضوعة ومكذوبة نصها: (من قرأ سورة الفيل أعفاه الله من المسخ والخسف)، وهناك رواية أخرى لا تصح ولا تثبت، وهي: (يا علي من قرأها فكأنما تصدق بوزنه ذهبا، وله بكل آية قرأها شربة يشربها إذا خرج من قبره، وأعطاه الله ثواب الصديقين).

سبب تسمية سورة الفيل

يرجع سبب تسمية سورة الفيل بهذا الاسم لورود قصة أصحاب الفيل في هذه السورة، وسميت باسم الفيل، الأمر نفسه في سورة البقرة، التي تضمن أكثر من قصة، أهمها قصة البقرة وبني إسرائيل، ومن ثم سميت باسم البقرة، ويرجح الفقهاء أن السبب الثاني هو الأكثر صحة، حيث تضمنت السورة قصة أصحاب الفيل، وأبرهة الحبشي.

سبب نّزول سورة الفيل:

ورد عن الإمام علي بن الحسين (رضي الله عنه) أنّه قال: كان أبو طالب يضرب عن رسول اللّه (ص) بسيفه إلى أن قال: فقال أبو طالب: يابن أخ إلى النّاس كافة أرسلت أم إلى قومك خاصّة؟ قال: لا بل إلى النّاس أرسلت كافة الأبيض والأسود والعربي والعجمي والذي نفسي بيده لأدعون إلى هذا الأمر الأبيض والأسود ومن على رؤوس الجبال ومن في لجج البحار، ولأدعون السنة فارس والروم

فحيرت قريش واستكبرت وقالت: أما تسمع إلى ابن أخيك وما يقول واللّه لو سمعت بهذا فارس والروم لاختطفتنا من أرضنا ولقلعت الكعبة حجرًا حجرًا، فأنزل اللّه تبارك وتعالى: (وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أوَلم نمكن لهم حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كلّ شيء) إلى آخر الآية وأنزل في قولهم لقلعت الكعبة حجرًا حجرًا (ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل) إلى آخر الآية، وقصّة أصحاب الفيل: ذكرها المفسّرون والمؤرخون هذه القصّة بأساليب مختلفة واختلفوا في سنة وقوعها.

أسماء سورة الفيل وسبب نزولها والأحاديث الواردة في فضلها

مقاصد سورة الفيل

ومن أهم مقاصدها تذكير أهل مكة بفضل الله-تبارك وتعالى- عليهم، حيث منع كيد أعدائهم عنهم، وعن بيته الحرام، وبيان أن هذا البيت له مكانته السامية عنده-تبارك وتعالى-، وأن من أراده بسوء قصمه الله-تبارك وتعالى-، وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه- سبحانه - كفيل برعايته ونصره على أعدائه، كما نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه، وتثبيت المؤمنين على الحق، لكي يزدادوا إيمانا على إيمانهم، وبيان أن الله- سبحانه - غالب على أمره.

وقصة أصحاب الفيل من القصص المشهورة عند العرب، وملخصها: أن أبرهة الأشرم الحبشي أمير اليمن من قبل النجاشيّ ملك الحبشة، بنى كنيسة بصنعاء لم ير مثلها في زمانها...

وأراد أن يصرف الناس من الحج إلى بيت الله الحرام، إلى الحج إليها ثم جمع جيشا عظيما قدم به لهدم الكعبة..فأهلكه الله-تبارك وتعالى- وأهلك من معه من رجال وأفيال...وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في هذا العام...

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