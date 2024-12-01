سورة «والتين» وعدد آياتها ثماني آيات، والصحيح أنها مكية، وعدد كلمات سورة التين أربع وثلاثون كلمة، وحروف سورة التين مئة وخمسون حرفًا، وفاصلتها الميم والنون، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة التين والأحاديث الواردة فيها ووقت قرائتها.

أسماء سورة التين والأحاديث الواردة فيها ووقت قراءتها

هل سورة التين مكية أم مدنية

روى ذلك عن ابن عباس وغيره، ويؤيد كونها مكية، القسم بمكة في قوله-تبارك وتعالى-: وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وعن قتادة أنها مدنية، وهو قول لا دليل عليه وكان نزولها بعد سورة «البروج»، وقبل سورة «لإيلاف قريش».

- سورة التين، وسورة {وَالتِّينِ}: عرفت تسمية هذه السورة باسم (سورة التين) وكتبت في المصاحف ومعظم كتب التفسير، وبذلك ترجم لها الترمذي. كما سُميت هذه السورة سورة (والتين) بإثبات واو القسم. وبذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: «أنزلت سورة والتين بمكة».

كما وجدت في مصحف كتب في القرن الثالث عشر الهجري سمَّاها سورة (والتين). كما أثبتها بعض المفسرين في كتبهم كالطبري، والزمخشري، والقرطبي، والنسفي، والخازن، والبيضاوي، والفيروزآبادي، والسخاوي، كما ترجم لها الحاكم في مستدركه.

وجه التسمية: سُميت سورة (التين)، لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين في قوله تعالى: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (۱) ولم يرد هذا اللفظ‍ في غير هذه السورة.

- سورة والتين والزيتون: جاءت تسمية هذه السورة (التين والزيتون) في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون). وعنه رضي الله عنه قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون).

- وقال عمرو بن ميمون الأودي: (صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى (بالتين والزيتون)، وفي الركعة الثانية: (ألم تر كيف فعل ربك، ولإيلاف قريش) وهذا الاسم هو من اجتهاد السلف.

- الاسم الثاني: سورة الزيتون: ذكر ابن عاشور أنه رأى مصحفًا مشرقيًّا نسخ سنة ۱۰۷۸ هـ يحسبه في بلاد العجم عنون السورة (سورة الزيتون)، وقال: «هي تسمية غريبة لا نعرف لها سندًا» وسميت السورة بهذا الاسم؛ لأنها ابتدأت بالقسم بالتين،

سبب نزول سورة التين

جاء في سبب نزولها، أنّ قومًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلغوا من العمر عتيًا حتى ذهبت عقولهم، فتركوا القيام بواجباتهم الدينية، فسأل الناس عن حالهم، فنزل قوله -تعالى-: (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ)، إلى آخر السورة؛ لتبين للناس أنهم معذورون، وأن أجورهم مستمرة كما كانت قبل فقدانهم عقولهم.

فضائل سورة التين

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

موضوعات سورة التين

1- القَسَمُ على أنَّ اللهَ خَلَق الإنسانَ في أحسَنِ تقويمٍ.

2- انحِطاطُ الإنسانِ إلى أسفَلِ سافِلينَ بالكُفرِ باللهِ تعالى.

3- إكرامُ المؤمِنينَ بأعظَمِ المَثوباتِ.

4- بيانُ أنَّ اللهَ أحكَمُ الحاكِمينَ.

تلخيص سورة التين

اشتملت هذه السورة الكريمة، على التنبيه بأن الله-تبارك وتعالى- قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، فعليه أن يكون شاكرا لخالقه، مخلصا له العبادة والطاعة.

معنى "والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين"

اختلف المفسرون في المراد بقوله-تبارك وتعالى-: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وقد ذكر الإمام القرطبي هذا الخلاف فقال ما ملخصه: قوله: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ: قال ابن عباس وغيره: هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت.

قال-تبارك وتعالى-:وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وهي شجرة الزيتون وقال أبو ذر: أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم سلة تين، فقال: «كلوا» وأكل منها ثم قال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة، لقلت هذه...».

وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتون، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة»...وهذا هو الرأى الذي تطمئن إليه النفس لأنه هو المتبادر من اللفظ وهناك أقوال أخرى رأينا أن نضرب عنها صفحا لضعفها وتهافتها.

ثم قال الإمام القرطبي: وهذا القول هو أصح الأقوال، لأنه الحقيقة، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل.

وقيل إنما أقسم بالتين لأنه كان ستر آدم في الجنة، لقوله-تبارك وتعالى-: يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وكان ورق التين، ولأنه كثير المنافع وأقسم بالزيتون لأنه الشجرة المباركة، قال-تبارك وتعالى-: يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ...وفيه منافع كثيرة...

وقال الإمام ابن جرير بعد أن ساق جملة من الأقوال في المقصود بالتين والزيتون:والصواب من القول في ذلك عندنا، قول من قال: التين: هو التين الذي يؤكل.والزيتون:هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تينا، ولا جبل يقال له زيتون.

وقيل: جبلان من الأرض المقدسة يقال لهما [ ص: 401 ] بالسريانية: طورتينا وطورزيتا، لأنهما منبتا التين والزيتون. وقيل: "التين" جبال ما بين حلوان وهمدان . و"الزيتون" جبال الشام ، لأنها منابتهما، كأنه قيل: ومنابت التين والزيتون.

وأضيف الطور: وهو الجبل، إلى سينين: وهي البقعة. ونحو سينون: يبرون، في جواز الإعراب بالواو والياء، والإقرار على الياء، وتحريك النون بحركات الإعراب. وللبلد: مكة حماها الله. والأمين: من أمن الرجل أمانة فهو أمين. وقيل: أمان، كما قيل: كرام في كريم. وأمانته: أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه، ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول، من أمنه لأنه مأمون الغوائل، كما وصف بالأمن في قوله تعالى: حرما آمنا [القصص: 57]. بمعنى ذي أمن: ومعنى القسم بهذه الأشياء: الإبانة عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة بسكنى الأنبياء والصالحين. فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم ومولد عيسى ومنشؤه، والطور: المكان الذي نودي منه موسى . ومكة : مكان البيت الذي هو هدى للعالمين، ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه. وقد أقسم الله بهما لأنهما عجيبان من بين أصناف الأشجار المثمرة.

أسماء سورة التين والأحاديث الواردة فيها ووقت قراءتها

روي: أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: "كلوا، فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه، لأن فاكهة الجنة بلا عجم، فكلوها. فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس ".

ومر معاذ بن جبل بشجرة الزيتون فأخذ منها قضيبا واستاك به وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة ".

وسمعته يقول: " هي سواكي وسواك الأنبياء قبلي " وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: هو تينكم هذا وزيتونكم، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون).

وعنه رضي الله عنه قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون)

- وقال عمرو بن ميمون الأودي: (صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى (بالتين والزيتون)، وفي الركعة الثانية: (ألم تر كيف فعل ربك، ولإيلاف قريش)

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