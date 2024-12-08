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"حل المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي" ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، ندوة علمية بعنوان "خطوات عملية لحل المشكلات الهندسية باستخدام الذكاء الاصطناعي".

أقيمت الندوة تحت إشراف لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة برئاسة المهندس مينا ميلاد، وحاضر فيها الدكتور عصام صديق، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع العلمين)، وحضور الدكتور مصطفي الحضري أمين عام النقابة والمهندس وليد ماضي أمين الصندوق.

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افتتح الندوة المهندس مينا ميلاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة بكلمة أكد فيها على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاعات الهندسية المختلفة، مشددًا على دور اللجنة في تنظيم فعاليات تربط بين الجانب العلمي والتطبيقي، لتطوير قدرات المهندسين بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

 تناولت الندوة عدّة محاور رئيسية، منها تعريف الذكاء الاصطناعي وأهميته في العصر الحديث واستعراض تطبيقات عملية في مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية  التعرف على البرامج والتقنيات المستخدمة في تحليل البيانات وحل المشكلات الهندسية وتقديم منهجية مبسطة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الهندسية.

حظيت الندوة بإشادة واسعة من الحضور الذين أشادوا بالمحتوى العلمي القيم والطريقة المبسطة التي قدم بها الدكتور عصام صديق الموضوعات، ما ساهم في فتح آفاق جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الهندسي.

"خطوات عملية لحل المشكلات الهندسية باستخدام الذكاء الاصطناعي" بنقابة المهندسين فى الإسكندرية 


اختتمت الندوة بكلمة الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية، أكد فيها على حرص النقابة على دعم المهندسين عبر فعاليات علمية تهدف إلى تنمية قدراتهم ومواكبة التطورات الحديثة. كما شكر المحاضر ولجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة على جهودهم في تنظيم هذه الندوة الناجحة التي تُعد إضافة علمية بارزة.

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نقابة المهندسين الدكتور محمد هشام سعودي نقابة المهندسين المصرية المهندس مينا ميلاد

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