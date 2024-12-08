تحديات غير مسبوقة، ما الذي يرعب دول الجوار من سقوط نظام الأسد؟

مع سقوط الرئيس بشار الأسد، لم تعد سوريا وحدها التي تقف على حافة الخوف؛ فحدودها المرتعشة تصدر قلقًا غير مسبوق لدول الجوار، لا سيما، تركيا، العراق، لبنان، والأردن، وهذه الدول تراقب الأحداث بشغف وريبة؛ فما السبب وراء المخاوف والرعب من الأحداث السورية.

المتاهة الكردية ومخاوف اللاجئين أزمة في تركيا

تستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، وتخشى من تدفق جديد قد يعمّق أزمتها الداخلية، ووفقًا لتقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن إسقاط الأسد قد يدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من المناطق الشمالية حال شهدت البلاد تصعيدًا عسكريًا، وعلى الجانب الآخر، الطموحات الكردية قد تتعزز، مما قد يشعل صراعًا جديدًا على حدودها الجنوبية.

الاقتصاد الهشّ يضع لبنان تحت رحمة سوريا

يتخوف لبنان الذي يعيش أحلك لحظات الانهيار الاقتصادي، من مواجهة اضطرابات أكبر نتيجة لسقوط الأسد، ووفقا لدراسة أجراها البنك الدولي في 2023 فاللاجئون السوريون يمثلون حوالي 30% من السكان في لبنان، وهو رقم يجعل أي تغيير في سوريا بمثابة قنبلة موقوتة على اللبنانيين.

التوترات السورية تخلق فجوة كارثية على حدود الأردن

يشارك الأردن حدودًا طويلة مع سوريا، ويتخوف من تصعيد أمني قد ينقل الفوضى إلى أراضيه، وحسب تقارير عسكرية أردنية هناك زيادة في تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود السورية خلال العامين الماضيين، وهو ما قد يتفاقم بعد انهيار النظام تمامًا.

فزاعة داعش تهدد العراق من جديد

يحيا العراق أوقات صعبة بعد انهيار النظام السوري، إذ قد يخلق ذلك بيئة خصبة لعودة تنظيم داعش، ويتخوف تقرير لمعهد دراسات الحرب من أن التنظيم ما زال ينشط على جانبي الحدود السورية - العراقية، مما يعني أن غياب السيطرة المركزية في سوريا قد يمنحه فرصة لإعادة تجميع قواته.

ومما سبق سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قد لا يشكل انتصارًا لمعسكر الثورة السورية، بل يعد اختبارًا مريرًا في الأصل لجيران سوريا، وهذا يعني أن دول الجوار ستحتاج إلى إعادة رسم استراتيجياتها الأمنية والسياسية للتعامل مع أي فوضى محتملة، في وقت يضيق فيه الخناق الاقتصادي والعسكري عليها.

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