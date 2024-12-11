سورة «الضحى» من السور المكية الخالصة، بل إن سورة الضحى من أوائل السور المكية، فقد كان نزولها بعد سورة «الفجر» وقبل سورة «الانشراح»، وتعتبر سورة الضحى بالنسبة لترتيب النزول السورة الحادية عشرة من بين السور المكية، أما ترتيب سورة الضحى في المصحف فهي السورة الثالثة والتسعون، وعدد آياتها إحدى عشرة آية، وفيما يلي نستعرض معكم سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسمائها وفضائلها.

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسماؤها وفضائلها

أسماء سورة الضحى

سمّيت هذه السّورة في أكثر المصاحف وفي كثيرٍ من كتب التّفسير وفي «جامع التّرمذيّ» «سورة الضّحى» بدون واو.

وسمّيت في كثيرٍ من التّفاسير وفي «صحيح البخاريّ» «سورة والضّحى» بإثبات الواو. ولما يبلغنا عن الصّحابة خبرٌ صحيحٌ في تسميتها. [التحرير والتنوير:30/393](م)

سبب تسمية سورة الضحى بهذا الاسم

سورة الضحى لم يرد أي حديث شريف يدلّ على تسميتها، وإنما سُميت بسورة الضحى لأنها تبدأ بكلمة الضحى، إذ يُقسم الله تعالى بالضحى في أول آية فيها، وذلك في قوله تعالى: {وَالضُّحَى}.

وتمت تسمية جميع السور بهذه الطريقة بناءً على اجتهاد الصحابة -رضوان الله عليهم-، فبعض الصور سُميت بناءً على الموضوع العام الذي تتحدث عنه مثل: سورة البقرة، وسورة الأنبياء، وغيرها، ومنها ما سُميت بحسب ما بدأت به مثل: سورة ص وسورة ق وسورة ن وسورة القمر وغيرها ومنها ما سُميت بحسب ما بدأت به مثل: سورة ص وسورة ق وسورة ن وسورة القمر وغيرها.

لم يرد في فضل سورة الضحى حديث صحيح، كما أنه لم يرد دليلٌ على قراءة سورة الضحى عند فقدان شيء أو ضياعه، فالأولى ترك تخصيص قراءة السورة بشيء لم يرد عليه دليل أو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما من ناحية العموم فيجوز قراءة القرآن على سبيل التوسل إلى الله -سبحانه- لقضاء الحوائج، فذلك من التوسل بالعمل الصالح وهو مشروع.

وسورة الضحي من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بهم الهاجرة فرفع صوته، فقرأ والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فقال له أبي بن كعب: يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء ؟ فقال: لا، ولكن أريد أن أوقت لكم.

كما ورد عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحيها، وأشباهها من السور.

وعن ابن سيرين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحيها.

وعن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله أمره أن يقرأ في صلاة الصبح بالليل إذا يغشى، والشمس وضحيها.

وعن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحيها، والضحى.

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى

إلّا أنّه يستحب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وكل سورة بعدها حتى يختم القرآن في إحدى القراءات العشر وهي قراءة ابن كثير؛ والحكمة من التكبير أن فيه إظهار فرحٍ بعودة الوحي إلى النبي بعد انقطاعه

أحاديث حول سورة الضحى

ذكر فِيهَا سِتَّة أَحَادِيث:

- رُوِيَ أَن الْوَحْي تَأَخّر عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيَّامًا فَقال الْمُشْركُونَ إِن مُحَمَّدًا ودعه ربه وقلاه.وَقيل إِن أم جميل امْرَأَة أبي لَهب قالت لَهُ يَا مُحَمَّد مَا أرَى شَيْطَانك إِلَّا قد تَركك فَنزلت.



- ورَوَى البُخَارِيّ وَمُسلم عَن الْأسود عَن قيس عَن جُنْدُب بن عبد الله البَجلِيّ قال أَبْطَا جِبْرِيل عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقال الْمُشْركُونَ قد ودع مُحَمَّد فَأنزل الله تعالى: {والضحى وَالليل إِذا سجى} إِلَى آخرهَا.



-وَرَوَى البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي التَّهَجُّد وَفِي التَّفْسِير وَمُسلم فِي الْمَغَازِي بِهَذَا السَّنَد قال احْتبسَ جِبْرِيل عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَجَاءَت امْرَأَة فَقالت يَا مُحَمَّد إِنِّي لأرجو أَن يكون شَيْطَانك قد تَركك فَأنْزل الله: {والضحى وَالليل} إِلَى آخرهَا.



- وَفِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم من حَدِيث زيد بن أَرقم أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مكث أَيَّامًا لَا ينزل عَلَيْهِ الْوَحْي فَأَتتهُ امْرَأَة أبي لَهب فَقالت يَا مُحَمَّد مَا أرَى صَاحبك إِلَّا قد وَدعك وَقَلَاكَ فَأنْزل الله تعالى: {والضحى} إِلَى آخرهَا مُخْتَصرا وَقال صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ. وَرَوَى ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره حَدِيث التِّرْمِذِيّ بِسَنَدِهِ وَمَتنه.



وَروى أَيْضاعن عَن ابْن عَبَّاس فِي قوله: {مَا وَدعك رَبك وَمَا قلى} قال أَبْطَأَ عَلَيْهِ جِبْرِيل أَيَّامًا فَعير بذلك وَقال الْمُشْركُونَ ودعه ربه وقلاه فَأنْزل الله: {مَا وَدعك رَبك وَمَا قلى}. انتهى.

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسماؤها وفضائلها

1- بيانُ ما للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الشَّرَفِ والمَنقَبةِ.

2- إبطالُ قَولِ المُشرِكينَ؛ إذ زَعَموا انقِطاعَ الوَحيِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

3- تذكيرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بجانِبٍ مِن نِعَمِ اللهِ سبُحانَه عليه.

4- إرشادُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المُداوَمةِ على مَكارِمِ الأخلاقِ؛ شُكرًا على نِعَمِه سُبحانَه، ومِن مَظاهِرِ ذلك: العَطفُ على اليتيمِ، والإحسانُ إلى السَّائِلِ، وعدَمُ كِتمانِ نِعَمِ اللهِ تعالى.

سبب نزول سورة الضحى

ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه السورة الكريمة روايات منها: ما أخرجه الإِمام البخارى ومسلم وغيرهما عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة - وفي رواية أنها أم جميل امرأة أبى لهب - فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك.

فأنزل الله - تعالى -: ( والضحى. والليل إِذَا سجى. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلى ).

وأخرج ابن أبى شيبة والطبراني وابن مردويه، من حديث خولة، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم " أن جروا دخل تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما لا ينزل عليه الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم يا خولة ماذا حدث فى بيتى، إن جبريل لا يأتيني، قالت خولة: فقلت يا نبى الله ما أتى علينا يوم خير منّا اليوم.

فأخذ برده فلبسه، وخرج، فقلت فى نفسى لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير، فإذا بشيء ثقيل، لم أزل به حتى بدا لي الجرو ميتًا، فأخذته بيدي، فألقيته خلف الدار، فجاء صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته - وكان إذا نزل عليه الوحى أخذته الرعدة - فقال يا خولة دثرينى، فأنزل الله - تعالى - هذه السورة.. "وذكر بعضهم: إن جبريل - عليه السلام - أبطأ فى نزوله على النبى صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعه.

فأنزل الله - تعالى - هذه الآيات..والضحى: هو وقت ارتفاع الشمس بعد إشراقها، وهو وقت النشاط والحركة، والإِقبال على السعي والعمل.. ولذا خص بالقسم به، وقيل: المراد بالضحى هنا: النهار كله، بدليل أنه جعل فى مقابلة الليل كله.

والأول أولى: لأن الضحى يطلق على وقت انتشار ضياء الشمس حين ترتفع، وتلقى بأشعتها على الكون، ويبرز الناس لأعمالهم المتنوعة.

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