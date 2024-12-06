سورة «العصر» من السور المكية عند جمهور المفسرين، وهي السورة الثالثة عشرة في ترتيب النزول، فجاءت بعد سورة «الانشراح» وقبل سورة «العاديات».

وعدد آيات سورة العصر هو ثلاث آيات، وعدد كلماتها هو أربع عشرة كلمة، وعدد حروفها هو ثمانية وستون حرفًا.

وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها.





أسماء سورة "العصر"

سميت السورة باسم العصر بدون واو القسم حيث ذكر ابن كثير أن الطبراني روى بسنده عن عبيد الله بن حصين قال: «كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر»، وكذلك تمت تسميتها في مصاحف كثيرة وفي معظم كتب التفسير وكذلك هي في مصحف عتيق بالخط الكوفي من المصاحف القيروانية في القرن الخامس.

وسميت كذلك بسورة “والعصر”، وقال محمد الطاهر بن عاشور: ( وسميت في بعض كتب التفسير وفي «صحيح البخاري» «سورة والعصر» بإثبات الواو على حكاية أول كلمة فيها، أي سورة هذه الكلمة).

سبب تسميتها سورة العصر

سُميّت سورة العصر بهذا الاسم لأنّ الله -عزّ وجلّ- قد أقسم في أول السورة بالعصر، وقال -سبحانه: (وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ)، وتعدّ سورة العصر هي وسورتي الكوثر والنّصر أقصر ثلاث سور في القرآن الكريم.



أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها





هي من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".





سبب نزول سورة العصر

لم يذكر أحد من أهل العلم سبب نزول خاص بسورة العصر، ومن أهم وأقدم من ألف في أسباب النزول الشيخ الواحدي ـ رحمه الله ـ ولم يذكر لها سبب نزول.





موضوعات سورة العصر

1- القَسَمُ بالعَصرِ على ثُبوتِ الخُسرانِ للإنسانِ.

2- إثباتُ نَجاةِ وفَوْزِ الَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ، والمُوصِي بَعضُهم بَعضًا بالحَقِّ والصَّبرِ.





أحاديث حول سورة العصر

روى عن الشافعى أنه قال: لو لم ينزل من القرآن غير هذه السورة لكفت الناس، لأنها شملت جميع علوم القرآن.



وأخرج الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب عن أبى حذيفة- وكانت له صحبة- أنه قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا، حتى يقرأ أحدهما على الآخر، سورة «والعصر» ثم يسلم أحدهما على الآخر...أى: عند المفارقة.

وهذه الأحاديث ضعفها أهل العلم وأكدوا عدم صحتها







أقوال العلماء في العصر

وللعلماء أقوال متعددة في المقصود بالعصر هنا فمنهم من يرى أن المقصود به: الدهر كله، لما فيه من العبر التي تدل دلالة واضحة على عظيم قدرة الله-تبارك وتعالى-، ولما فيه من الأحداث التي يراها الناس بأعينهم، ويعرفونها عن غيرهم...

فهم يرون ويسمعون كم من غنى قد صار فقيرا، وقوى قد صار ضعيفا، ومسرور قد أصبح حزينا...

ورحم الله القائل:أشاب الصغير وأفنى الكبير...

كر الغداة ومر العشىقال القرطبي: قوله-تبارك وتعالى-: وَالْعَصْرِ أى: الدهر، قال ابن عباس وغيره.

فالعصر مثل الدهر...

وأقسم به- سبحانه - لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها... ومنهم من يرى أن المقصود به: وقت صلاة العصر، وقد صدر صاحب الكشاف تفسيره لهذه الآية بهذا الرأى فقال: أقسم- سبحانه - بصلاة العصر لفضلها، بدليل قوله-تبارك وتعالى-: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى - وهي صلاة العصر-، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» ولأن التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار....ومنهم من يرى أن المراد بالعصر هنا: عصر النبوة.

لأفضليته بالنسبة لما سبقه من عصور.

وقد رجح الإمام ابن جرير القول الأول فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصر، والعصر اسم الدهر، وهو العشى، والليل والنهار....

أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها

علاقة مسيلمة الكذّاب بسورة العصر

سورة العصر هي السورة التي حاول مسيلمة الكذاب أن يأتي بمثلها، وفيما روي عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قبل إسلامه أنَّه ذهب إلى مسيلمة الكذاب وهذا قبل أن يدخلَ عمرو في الإسلام، فقال له مسُليمة: ماذا أُنزل على صاحبكم بمكة، فأجابه عمرو: لقد أُنزل عليه سورة بليغة وجيزة قصيرة ذات آيات متقنة، ثمَّ قرأ عليه سورة العصر، ثمَّ فكر مسيلمة وقال: وأنا أُنزل عليّ مثلها، فبدأ بسرد تأليفه وكذبه وبهتانه من سرد عقله ووهمه، وقال: يَا وبْر يَا وبْر، إِنَّمَا أَنْتَ أُذُنَانِ وَصَدْرٌ، وَسَائِرُكَ حَفرٌ نقْرٌ، فردَّ عمرو بن العاص عليه قائلًا: والله إنك لتعلم أنني أقول إنَّك كذاب، أنت تعلم لما تسألني؟ هذه كهذه، أين تذهب عقولكم؟، وكذَّبه.

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