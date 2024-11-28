لاستجابة الدعاء، فضل قراءة سورة الأنبياء والأحاديث الواردة فيها

سورة الأنبياء، مكية وعدد آياتها 112 آية، وسورة الأنبياء هي السورة 21 في ترتيب المصحف العثماني، و71 في ترتيب النـزول، وكان نزول سورة الأنبياء في مكة بعد سورة إبراهيم وسورة فصلت، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة الأنبياء وفضلها والأحاديث الواردة فيها.

الدروس المستفادة من سورة الأنبياء

قال الآلوسى: وهي سورة عظيمة، فيها موعظة فخيمة، فقد أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر، عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرمه عامر، وكلم فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فجاءه الرجل فقال: إنى استقطعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واديا ما في العرب واد أفضل منه, وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك.

فقال عامر: لا حاجة لي في ذلك، فقد نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا, ثم قرأ: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ.

وفي "صحيح البخاري" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: "بنو إسرائيل -الإسراء-، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، هن من العتاق الأُوَل، وهنَّ من تلادي"، أي: من أول ما نزل من القرآن، أو المراد بالعتيق الشريف، أي: مما حُفِظ قديمًا، والتلاد: قديم المُلْك، وهو بخلاف الطارف. ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا الاسم.

أسماء سورة الأنبياء وفضلها والأحاديث الواردة فيها

أسماء سورة الأنبياء

سميت (سورة الأنبياء) أنه ذُكِرَ فيها أسماء ستة عشر نبيًّا، ومريم ، ولم يأتِ في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام. فقد ذُكِرَ فيها أسماء ثمانية عشر نبيًّا. قال ابن عاشور: "فإن كانت سورة (الأنبياء) هذه نزلت قبل سورة (الأنعام) فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء، وإلا فاختصاص سورة (الأنعام) بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك الاسم، فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية".

«سورة الاستجابة»، هكذا يطلق على سورة الأنبياء، حيث سُميت بسورة الاستجابة بسبب كثرة لفظ استجابة الدعاء لأنبياء الله تعالى بها.

سورة الاستجابة في القرآن الكريم

«فاستجبنا له»، تعد سورة الأنبياء هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي ورد فيها هذا اللفظ أكثر من مرة، وفي هذا الشأن أوضح الشيخ خالد الجمل، الخطيب بوزارة الأوقاف والداعية الإسلامي، أن سورة الأنبياء، والتي تعد سورة الاستجابة خاصةً وأن بها ألفاظا واضحة لأدعية الأنبياء والذين مروا بحزن أو غم أو كرب، حيث دعوا لربهم بصيغ محددة، لتأتي الاستجابة السريعة في قوله تعالى فاستجبنا له.

فضائل سورة الأنبياء

1- أنَّها مِن السُّوَرِ المتقدِّمِ نزولُها، ومِن قديمِ ما حفِظ الصَّحابةُ وتعلَّموه.

2- من المئين التي اوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور.

3- رويت في فضائل هذه السورة وآياتها بعض الأحاديث، نذكر منها:

- ما رواه أبو نعيم عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، أنه نزل به رجل من العرب، فأكرم مثواه، وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل، فقال: إني استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واديًا، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة، تكون لك، ولعقبك من بعدك، قال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: "اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون" (الأنبياء:1).

- روى الترمذي -واللفظ له-، والنسائي، والإمام أحمد -قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة-، والحاكم ، وقال: صحيح الإسناد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت، "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" (الأنبياء:87)، فإنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له).

ولفظ الحاكم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (هل أدلكم على اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب: الدعوة التي دعا بها يونس عليه السلام، حيث نادى في الظلمات الثلاث: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، فقال رجل: يا رسول الله! هل كانت ليونس عليه السلام خاصة، أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: "ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين" (الأنبياء:88).

ولفظ ابن السني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إِلا فرج عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام : "فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

أسماء سورة الأنبياء وفضلها والأحاديث الواردة فيها

مقاصد سورة الأنبياء

تضمنت سورة الأنبياء جملة من المقاصد نجملها على النحو التالي:

1- الإنذار بالبعث، وتحقيق وقوعه، وإنه لتحقق وقوعه كان قريبًا.

2- إقامة الحجة على البعث بخلق السماوات والأرض عن عدم، وخلق الموجودات من الماء.

3- التحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله.

4- التذكير بأن الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كأمثاله من الرسل، وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله.

5- ذِكْرُ كثير من أخبار الرسل عليهم السلام.

6- التنويه بشأن القرآن الكريم، وأنه نعمة من الله على المخاطبين، وشأن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وأنه رحمة للعالمين.

7- التذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم، وأن وعد الله للذين كذبوا واقع لا يغرهم تأخيره فهو آتٍ لا محالة، كما قال سبحانه: "إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين" (الأنعام:134).

8- تحذير الخلق من أن يغتروا بتأخيره، كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة، وذكر واحد من أشراط الساعة وهو فتح يأجوج ومأجوج.

9- التذكير بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق.

10- التنبيه إلى أن وراء هذه الحياة الفانية حياة أخرى أتقن، وأحكم، وأبقى؛ لتجزى كل نفس بما كسبت، وينتصر الحق على الباطل، كما قال سبحانه: "وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون" (العنكبوت:64).

11- التنبيه إلى ما في الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق؛ إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة، "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون" (الأنبياء:22).

12- تنـزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على وحدانية الله تعالى.

13- أنه سبحانه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا يكرهه أحد سبحانه على فعل ما لا يريد.

14- أن جميع المخلوقات مصيرها إلى الفناء.

15- تذكير العباد بالنعمة الكبرى عليهم، وهي نعمة الحفظ، "وكنا لهم حافظين" (الأنبياء:82).

16- الإخبار عن عدد من الرسل والأنبياء، ومقارنة أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم وأحوال قومه. وكيف نصر الله رسله على أقوامهم واستجاب دعواتهم.

17- أن الرسل كلهم جاؤوا بدين الله، وهو دين واحد في أصوله، قطعه الضالون قطعًا.

18- ثناء الله سبحانه على الرسل وعلى من آمنوا بهم، واهتدوا بهديهم.

19- أن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة، وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه.

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