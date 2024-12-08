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تشيكل وحدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 271 (تابع)، الصادر في 5 ديسمبر 2024، قرار وزارة العمل رقم 244 لسنة 2024، بشأن تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة العمل "تشكل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، برئاستنا.. وعضوية ممثلي الوزارات والجهات الآتية: (وزارة العمل، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصناعة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مصلحة الكفاية الإنتاجية، صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير العمل، ثلاثة من ممثلي المنظمات النقابية العمالية، ثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال، وثلاثة من السادة الخبراء المتخصصين.)
وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمختصين سـواء مـن الجهـاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المـدني أو منظمـات العمـال وأصحاب الأعمال.


وتهدف الوحدة إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فـي سـوق العمـل، وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتـوفير بيئة عمـل ملائمة لهم وتحسين شروط العمل وظروفه.

 


 

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