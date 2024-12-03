أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 269 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 269، الصادر اليوم 3 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارات الداخلية، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقرار محافظة الجيزة.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:



- قرارات وزارة الداخلية بإبعاد سوري من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ورد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، والأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

- قرار وزارتا الصحة والتعليم العالي، بأن يضاف إلى عجز البند (ب) من أولًا من المادة (10) من قرار وزيرى الصحة والسكان ووزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 704 لسنة 2017، العبارة الآتية: "كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للتمريض للالتحاق بشعبة التمريض العام".

-وقرار محافظة الجيزة، بتعديل قرار المحافظة رقم 651 لسنة 2020، ليصبح "تختص الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، طبقًا للشروط المنصوص عليها فى هذا القرار"

وتختص اللجنة بفحص طلبات الترخيص الجديدة وطلبات تجديد التراخيص والبت فيها طبقًا للشروط الواردة فى هذا القرار، وإحالة الطلبات المستوفاة للشروط إلى الإدارة العامة للسياحة لإصدار الترخيص وتحديد الحد الأقصى للتراخيص، التى تصدر لكل منطقة من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.

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