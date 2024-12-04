أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 270 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 270، الصادر في 4 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي ووزراة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر.
-قرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ 42 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.
-وقرار وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على إضفاء صفة النفع العام على جمعية شبرا الخير بالقليوبية.
-وقرار وزارة السياحة والآثار بإخضاع قطعة أرض بمنطقة الأحايوة مركز أخميم محافظة سوهاج لقانون حماية الآثار.
-وقرار محافظة الأقصر بتحصيل 1% من قيمة إشغال الغرف الفندقية سنويا من المكون الفندقى، التخصيصات الجديدة أو القائمة لصالح تطوير العشوائيات وذلك اعتبارا من 1/7/2024.
وتحصيل مبالغ على مساحات إشغال المبانى على التخصيصات القائمة للإلسكان السياحى.
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