أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 270 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 270، الصادر في 4 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي ووزراة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر.

-قرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ 42 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.

-وقرار وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على إضفاء صفة النفع العام على جمعية شبرا الخير بالقليوبية.

-وقرار وزارة السياحة والآثار بإخضاع قطعة أرض بمنطقة الأحايوة مركز أخميم محافظة سوهاج لقانون حماية الآثار.

-وقرار محافظة الأقصر بتحصيل 1% من قيمة إشغال الغرف الفندقية سنويا من المكون الفندقى، التخصيصات الجديدة أو القائمة لصالح تطوير العشوائيات وذلك اعتبارا من 1/7/2024.

وتحصيل مبالغ على مساحات إشغال المبانى على التخصيصات القائمة للإلسكان السياحى.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.