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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 270 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 270، الصادر في 4 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي ووزراة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر.
-قرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ 42 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.
قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على إضفاء صفة النفع العام على جمعية شبرا الخير بالقليوبية.
-وقرار وزارة السياحة والآثار بإخضاع قطعة أرض بمنطقة الأحايوة مركز أخميم محافظة سوهاج لقانون حماية الآثار.


-وقرار محافظة الأقصر بتحصيل 1% من قيمة إشغال الغرف الفندقية سنويا من المكون الفندقى، التخصيصات الجديدة أو القائمة لصالح تطوير العشوائيات وذلك اعتبارا من 1/7/2024.

وتحصيل مبالغ على مساحات إشغال المبانى على التخصيصات القائمة للإلسكان السياحى.

 


 

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